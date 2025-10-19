Adiós a las cucarachas: remedio casero y barato las elimina

Cucaracha

Las cucarachas son una de las plagas más molestas para tener el hogar y, muchas veces, resulta muy difícil eliminarlas por completo.

No obstante, el veterinario Manuel Manzano reveló que existe un remedio casero que puede erradicar a estos insectos con solo aceite de orégano, vinagre y agua.

Ingredientes y preparación del remedio para eliminar cucarachas

El veterinario e influencer, compartió su receta para eliminar por completo las cucarachas de cualquier lugar.

“Estuvimos probando varios sistemas y nos hemos quedado con uno tremendamente sencillo que, con una sola especia y dos cosas baratísimas, las hace desaparecer en apenas minutos”, comentó.

Así, el especialista explicó que para preparar el remedio casero se necesitan:

Dos cucharadas de aceite de orégano

Un litro de vinagre

Un litro de agua

Paso a paso para erradicar a las cucarachas del hogar

Con esos ingredientes se puede preparar la fórmula para aplicar en diferentes puntos del hogar y erradicar las cucarachas.

Mezclar el aceite de orégano con el vinagre para que emulsione.

“El vinagre activa un poco más los efectos de los aceites esenciales del orégano”, explicó Manzano.

A la mezcla obtenida añadirle el agua

Verter la fórmula en un atomizador

Aplicación

El remedio se aplica con el atomizador en diferentes puntos del hogar donde suelen esconderse o se sospecha que se esconden las cucarachas.

“Tan sencillo como es, que no hace falta más, nosotros necesitábamos hacer algo que fuese excepcionalmente barato y encontramos esta fórmula, le estás atomizando con un repelente cuando van a protegerse a una grieta.

“Hemos reducido significativamente la presencia de este desagradable insecto”, destacó.

El truco del bicarbonato y el azúcar para eliminar cucarachas

Asimismo, Manzano señaló que combinaron el atomizador otra opción: una pasta casera para eliminar cucarachas.

El experto explicó que “las trampas” se preparan de una manera muy fácil.

Ingredientes y preparación:

Se necesita la misma cantidad de bicarbonato y azúcar

Se mezcla con un poco de agua hasta lograr una masa espesa

El resultado se aplica en grietas o rincones que suelen frecuentar las cucarachas

“Se hace una masa que puedes disponer en varios lugares. Es una fuente de alimento, la cucaracha va, se lo come y muere”, explicó el especialista.

Medidas de prevención para evitar las cucarachas en la casa

El veterinario remarcó una serie de precauciones que hay que tomar para que el remedio casero haga efecto en el hogar:

Tener la casa limpia : recoger restos de alimentos al máximo, para que no haya comida, ni cosas sucias en el hogar.

Tapar grietas: para evitar que las cucarachas encuentren refugio antes de entrar en contacto con el remedio.

Solucionar problemas de humedad: mantener la casa seca, especialmente en baños donde pueden generarse ambientes que atraigan a estos insectos.

Revisar ciertos electrodomésticos: para el especialista ciertos artefactos como el horno eléctrico o la cocina pueden ser de gran atractivo para las cucarachas y hay que limpiarlos con mayor conciencia.