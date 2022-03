¡Al fin conocemos a la locutora que está detrás de la voz del Google Maps para manejar! (video)

La actriz y locutora Nikki García sin duda le ha sacado provecho a su voz. Captura de video

Nikki García, la actriz y locutora que está detrás de la voz del GPS de Google Maps, compartió en su cuenta de Twitter un video que ha corrido como la pólvora y ha llamado mucho la atención y sacado risas.

La voz de la locutora es oída a diario por millones y millones de personas que utilizan la app para moverse por todo lado.

En el caso del video, ella va en un carro con varios amigos y hace como de Google Maps humana.

“En la rotonda toma la segunda salida, no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico. Continúa cien metros. Espera he perdido la cuenta, no sé cuantos metros llevas. Gira a la derecha ahora. Imagino que es por aquí, sino déjame en este callejón y ya me busco la vida”, dice la actriz a sus compañeros, desde el asiento trasero del vehículo.

El diario La Nación, de Argentina, publicó el video y hubo reacciones de todo tipo de los seguidores de su perfil de Facebook.

“Por fin conoci la mujer a la que todo mundo calla cuando ya encontraron lo que buscaban antes de que ella terminara de dar sus indicaciones”, escribió un lector.

“Le pido disculpas señorita por todas las veces que la mande a la m...”, puso una lectora.

“Si parece hasta buena gente, en mi coche no es tan simpática”, escribió una más.