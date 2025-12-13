Alarma en la NASA: nave en Marte dejó de responder

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida popularmente como NASA, perdió el contacto con una de sus naves principales en la órbita de Marte y hay incertidumbre alrededor de lo que ocurrió, ya que la sonda se encuentra hace más de diez años alrededor del gigante rojo y es fundamental en las investigaciones.

NASA investiga la falla de Maven, que dejó de enviar señales tras ocultarse detrás de Marte, tras casi 20 años en operación. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

Esta noticia fue directamente confirmada por la propia agencia, donde comenzaron por explicar: “Los equipos de la NASA trabajan en la pérdida de señal de la nave espacial MAVEN”. Junto con esto, agregaron que el problema comenzó el 6 de diciembre y todavía no consiguieron una respuesta, razón que los llevó a hacer pública la situación.

“La nave espacial MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN ) de la NASA, en órbita alrededor de Marte, experimentó una pérdida de señal con las estaciones terrestres. La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban normalmente antes de que orbitara detrás del planeta rojo. Después de que la nave espacial emergiera de detrás de Marte, la Red del Espacio Profundo de la NASA no observó una señal”, comenzaron por explicar.

LEA MÁS: NASA muestra cómo serán las casas que planea constuir en Marte y la Luna

Desde entonces ya pasaron cinco días y todavía no consiguieron una solución, pero lo cierto es que la NASA informó que “los equipos de la nave espacial y de operaciones ya se encuentran con investigaciones sobre la anomalía para abordar la situación y se compartirá más información una vez que esté disponible”. Para estar al tanto de todas las novedades sobre esta sonda, la cual forma parte de la primera misión dedicada a comprender la atmósfera superior marciana, han habilitado un link en el sitio web oficial, donde incluso hay un simulador con la órbita potencial de MAVEN.

Qué es MAVEN y cuál es su objetivo en Marte

Marte es objeto de estudio por parte de la NASA. (iStock)

Tal y como informó la NASA, la nave espacial MAVEN se lanzó en noviembre de 2013 y entró en órbita de Marte en septiembre de 2014. El objetivo de la misión es explorar la atmósfera superior del planeta, la ionosfera y las interacciones con el Sol y el viento solar para investigar la pérdida de la atmósfera marciana al espacio. Con respecto a esto, explicaron que “comprender la pérdida atmosférica brinda a los científicos información sobre la historia de la atmósfera y el clima del planeta rojo, el agua líquida y la habitabilidad planetaria”, algo que también puede ser explicado como una misión que determinará cuánta atmósfera marciana se perdió con el tiempo, algo a lo que llegarán tras medir la tasa actual de escape al espacio y con la reunión de suficiente información sobre los procesos relevantes para permitir la extrapolación hacia atrás en el tiempo. La sonda espacial de la NASA capturó imágenes del cometa 3I/ATLAS

LEA MÁS: La NASA prueba unos robots con tecnología 100% costarricense que podría ir a Marte y más allá

Además de este objetivo principal, señalaron que la nave espacial también sirve como estación de retransmisión de comunicaciones para los rovers en la superficie marciana, algo que pudo cumplir por más de 11 años ininterrumpidos hasta esta complicada situación que le toca enfrentar a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Incluso, MAVEN capturó imágenes del cometa 3I/ATLAS, uno de los temas del momento en la temática galáctica.