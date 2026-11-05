Alerta para quienes usan maquillaje: la UE cambia sus reglas sobre sustancias peligrosas

Desde los labiales hasta los protectores solares, el Parlamento Europeo aprobó definitivamente una ley que otorga más tiempo a los fabricantes para retirar del mercado los cosméticos que contienen sustancias peligrosas.

Este texto, que forma parte de una serie de leyes destinadas a “simplificar” la vida de las empresas, fue aprobado por 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones.

En lugar del plazo actual de 18 meses, el texto establece plazos escalonados para que los fabricantes retiren del mercado los productos que contienen sustancias clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.

Labiales, pastas dentales y desodorantes podrían permanecer más tiempo en el mercado europeo bajo las nuevas reglas para cosméticos con sustancias peligrosas. (Shutterstock/La Nación)

Cuando una sustancia se prohíbe o se restringe, y si el fabricante no solicita una excepción, tendrá seis meses para dejar de comercializar el producto en cuestión y doce para agotar las existencias.

Sin embargo, las empresas también pueden solicitar una excepción ante un comité científico, que tardará varios meses en tomar una decisión.

Si los expertos consideran que el producto en cuestión no es seguro, los fabricantes tendrán tres meses para dejar de comercializarlo y nueve para retirarlo de los estantes.

Si se considera que los productos en cuestión son seguros, pero existen alternativas más “adecuadas”, las empresas podrán seguir comercializándolos durante dos años y tendrán tres más para retirarlos de los estantes.

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De este modo, los eurodiputados otorgan cierta flexibilidad a la industria cosmética, aunque con plazos más limitados que los más largos que había propuesto inicialmente la Comisión Europea.

Bruselas había previsto distinguir los cosméticos según su uso y permitir la presencia de sustancias cancerígenas por vía oral o por inhalación cuando se utilizaran en productos destinados únicamente a la aplicación sobre la piel.

Los eurodiputados, al igual que los Estados miembros, se opusieron a esta propuesta.

“Las instituciones europeas lograron evitar lo peor, ya que el acuerdo final descarta los elementos más problemáticos de la propuesta inicial”, afirmó recientemente Agustín Reyna, de la oenegé Oficina Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC).

Sin embargo, “lamentablemente, este acuerdo significa que las pastas dentales, los desodorantes y los labiales que contienen ingredientes tóxicos permanecerán durante más tiempo en los hogares. Es una mala noticia, teniendo en cuenta que más de cuatro de cada cinco consumidores europeos están preocupados por el impacto de las sustancias químicas nocivas en su salud y en el medioambiente”, señaló.