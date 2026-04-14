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Amazon soltó un bombazo de otro mundo al anunciar su última compra

Amazon soltó un bombazo este martes

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Por AFP

Amazon anunció este martes la compra del operador de satélites estadounidense Globalstar para reforzar su posición frente a su competidor Starlink, propiedad del multimillonario Elon Musk.

El gigante estadounidense propone pagar hasta 90 dólares por acción de Globalstar, mediante el pago en efectivo o con sus propias acciones, según un comunicado. La operación valoraría la empresa en 11.600 millones de dólares.

Las dos empresas “anunciaron la conclusión de un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Amazon adquirirá Globalstar”, indicaron.

(FILES) This file picture shows the logo of US online retail giant Amazon at the distribution center in Moenchengladbach, western Germany, on December 17, 2019. - Amazon confirmed Tuesday that an employee who works in the internet giant's home city of Seattle had been quarantined after testing positive for the new coronavirus. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Las dos empresas “anunciaron la conclusión de un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Amazon adquirirá Globalstar” (INA FASSBENDER/AFP)

El acuerdo permitirá a Amazon integrar los satélites de Globalstar y las frecuencias de radio de las que dispone la empresa y reforzar su sector de conectividad espacial.

Al igual que Starlink, marca del grupo SpaceX especializada en las telecomunicaciones por satélite, Amazon también se lanzó a este sector, que permite a usuarios situados en zonas no cubiertas por la red móvil realizar llamadas, enviar SMS y conectarse a internet.

El grupo Amazon, fundado por Jeff Bezos, comenzó a lanzar sus primeros satélites de prueba en octubre de 2023.

Sin embargo, el despliegue de su constelación en órbita baja se retrasó y la empresa dispone actualmente de 200 satélites en órbita pese a su objetivo total de 3.200 satélites.

El servicio, llamado Amazon Leo, no se desplegó hasta el momento a gran escala y no se comunicó ninguna fecha para su puesta en servicio.

Starlink, por su parte, alcanzó en marzo el umbral de los 10.000 satélites y asegura tener más de nueve millones de clientes en el mundo.

Jeff Bezos durante su boda en Venecia en 2025
Jeff Bezos va de frente contra Elon Musk. (MARCO BERTORELLO/AFP)
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