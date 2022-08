Anthony Loffredo, el “Alien negro”, no consigue trabajo

Anthony Loffredo, más conocido como el “Alien negro”, es un hombre de 34 años, de los cuales lleva siete años modificando su cuerpo con tatuajes e implantes para obtener una imagen de “alienígena”.

Durante este tiempo se ha enfocado en transformar su apariencia física, sin embargo, su aspecto ha jugado en su contra al momento de buscar trabajo.

Loffredo ha tenido grandes transformaciones en cuerpo, desde tatuarse completamente de negro y tinturarse los globos oculares hasta amputarse dos dedos de la mano izquierda para simular la apariencia de una garra.

[ ¿Cómo lo hizo? 40 días sin comer en un contenedor que viajó de España a Panamá ]

En el transcurso de estos siete años, en los que se ha presentado a tantos cambios corporales, han incrementado sus seguidores de varias partes del mundo en sus redes sociales, más que todo en Instagram, ya que su imagen de “alien” ha despertado la curiosidad.

Loffredo escogió hacer algo que le ha traído complicaciones. Instagram

Recientemente, el francés estuvo en el podcast “Club 113″ de la organización Team Heretics, que se encuentra en YouTube, y habló sobre su vida y varios aspectos que lo han afectado, uno de ellos, el no poder entrar en el mundo laboral.

Comentó que desde hace mucho se ha empeñado en conseguir trabajo, pero ha tenido varias dificultades en el camino por su aspecto físico: “No puedo encontrar trabajo, hay muchas cosas negativas dentro de esto que elegí hacer. Puede ser positivo porque te sientes mejor, pero debes saber que también hay un lado oscuro”.

[ Horrible sorpresa: arrestan a bombero que empezaba incendios ]

“Es una lucha todos los días, porque encuentras gente nueva que no entiende y quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Como yo, no entiendo muchas cosas de mucha gente.

“No puedes juzgar a alguien, nadie sabe lo que hay dentro de la cabeza de alguien, por qué está haciendo eso, necesitas hablar con esta persona”, describió Loffredo frente a la razón por la cual se siente incómodo cuando camina por la calle.

Anthony Loffredo lleva 7 años modificando su cuerpo. Instagram

Finalmente dijo que solo quiere ser visto como una persona normal, que tiene familia y hasta pareja sentimental, pues su día a día es como el de los demás.