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Asesino de Gilgo Beach rompe el silencio y se declara culpable tras años de misterio

Se trata de un padre de familia y arquitecto que nunca había sido objeto de sospecha hasta su arresto en julio de 2023

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Por AFP

Un estadounidense acusado de haber asesinado y descuartizado a siete mujeres, y de haber dispersado luego sus restos en una exclusiva zona costera cercana a Nueva York, decidió finalmente declararse culpable este miércoles, según informaron medios locales.

Rex Heuermann, de 62 años, se declaró culpable ante el tribunal del condado de Suffolk del secuestro, la tortura y el asesinato de siete mujeres en Long Island entre 1993 y 2010, y ahora se enfrenta a una pena de cadena perpetua, según el canal local PIX11.

RIVERHEAD, NEW YORK - APRIL 8: Rex A. Heuermann pleads guilty in court to the murders of eight women during a 17-year killing spree on April 8, 2026 in Riverhead, New York. Heuermann, the 62-year-old man accused of being the Gilgo Beach serial killer, pleaded guilty to killing seven women mentioned in the indictment and admitted the killing of an eighth victim. James Carbone - Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rex Heuermann, de 62 años, se declaró culpable ante el tribunal del condado de Suffolk del secuestro, la tortura y el asesinato de siete mujeres en Long Island entre 1993 y 2010. AFP (POOL/Getty Images via AFP)

También reconoció ser el autor de un octavo asesinato, por el que no había sido imputado, según este medio y el New York Times.

Heuermann, un padre de familia y arquitecto neoyorquino que nunca había sido objeto de sospecha hasta su arresto en julio de 2023, se había declarado en diciembre no culpable de estos crímenes, lo que hacía prever un largo juicio para las familias de las víctimas.

En total, los restos de once cuerpos humanos —nueve mujeres, un hombre y una niña— fueron hallados entre 2010 y 2011 a lo largo de las playas de Gilgo Beach, a unos 76 kilómetros por carretera del centro de la ciudad de Nueva York, en matorrales de zarzas situados entre la arena y la ruta, entre las dunas.

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Estos hallazgos aterrorizaron a la población local y pusieron en jaque a la justicia durante años.

El caso de Gilgo Beach desconcertó a la policía durante años, ya que los cuerpos de las víctimas, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, aparecían a lo largo del mismo tramo aislado de playa, pero no se identificaba a ningún sospechoso.

La investigación se enfocó en este arquitecto en 2022 después de descubrirse que un vehículo en el que se había visto a una víctima en el momento de su desaparición estaba registrado a su nombre.

BRENTWOOD, NEW YORK - APRIL 08: Family members of some of the victims of convicted Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann attend a news conference at Suffolk County Community College on April 08, 2026, in Brentwood, New York. In a major reversal, Rex Heuermann, the 62-year-old man accused of being the Gilgo Beach serial killer, pleaded guilty to up to eight murders in an appearance in a Riverhead court on Wednesday. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Familiares de las víctimas se hicieron presentes en el juicio. AFP (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

A partir de ahí, los investigadores hallaron pruebas de ADN obtenidas de una caja de pizza tirada a la basura y de telefonía contra Heuermann.

Parte de esas pruebas se encontraron en la casa familiar en Massapequa Park, muy cerca de las playas donde estaban los cuerpos.

Heuermann también realizó cientos de búsquedas en internet sobre la investigación de los asesinatos, con preguntas como: “¿Por qué no han atrapado al asesino en serie de Long Island?”

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Los investigadores, que intentan vincular a Heuermann con todos los cuerpos hallados, también extrajeron de sus computadoras archivos que, según ellos, catalogaban meticulosamente sus asesinatos.

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Nueva Yorkasesino en serieRex Heuermann
AFP

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