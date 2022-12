Así le tocó lidiar a Selena Gómez con la ansiedad y la depresión

La famosa cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, ha luchado durante los últimos años para concientizar a las personas acerca de las enfermedades y los trastornos mentales, por ello, decidió hacer públicas sus experiencias por sufrir ansiedad y depresión.

Selena Gómez. AFP PHOTO / Robyn Beck (ROBYN BECK)

Gómez, quien asegura querer educar a los jóvenes sobre la importancia de priorizar su salud mental, mencionó en una entrevista con The Mirror que el momento donde decidió convertirse en portavoz de las personas con estos padecimientos cuando “alguien me preguntó si sentía que había hecho demasiado. Y no voy a mentir, tal vez hubo algunos momentos que fueron de miedo donde ofrecí mucho”.

Asimismo, recalca que el punto de inflexión en su vida fue cuando se dio cuenta que “me había utilizado como un sacrificio para que la gente hablara, y me arrastré en un agujero por unos meses, así que pensé: ‘nadie me verá por un tiempo’. Hice demasiado.” según le dijo a The Mirror.

De acuerdo con el sitio Leisure Byte, todos estos problemas de la artista comenzaron en 2016.

En 2014, ella fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune de lupus, sin embargo, hasta 2016 comenzó a ver sus efectos, por lo que canceló los conciertos que tenía previstos para centrarse en su salud mental. Meses después, publicó un comunicado asegurando que sufría de ataques de pánico y depresión.

Para 2017, el lupus había afectado negativamente a la cantante al punto de tener que recibir un trasplante de riñón. Su amiga de aquel entonces, Francia Raisa, se lo donó, pero con el pasar del tiempo la relación entre ambas se rompió.

Selena y su amiga Francia luego del trasplante de riñón.

Por si fuera poco, acorde con la docuserie de la estadounidense, en 2018 acabó una relación “poco saludable” con Justin Bieber, el cantante canadiense.

A los pocos meses de vivir todo, la diva aseguró que fue ingresada en un hospital psiquiátrico y más tarde reveló que tuvo un episodio de psicosis durante este tiempo.

Tan sólo dos años después, Selena reveló al mundo que además de los padecimientos que ella había revelado, se le sumaba uno más, ya que se le diagnosticó un trastorno bipolar.