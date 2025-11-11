Así puede limpiar sus gafas sin rayar los lentes usando solo dos ingredientes caseros

El uso constante de dispositivos electrónicos ha incrementado el cansancio visual, lo que ha hecho más común el uso de gafas en la vida diaria. Sin embargo, mantener los lentes limpios y sin rayas puede resultar un reto si no se utilizan los métodos adecuados.

Según expertos de All About Vision, los lentes deben limpiarse regularmente para eliminar polvo, grasa facial y residuos de maquillaje, que con el tiempo pueden dañar su superficie.

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco se ha convertido en una solución casera efectiva para mantener los lentes claros, brillantes y sin rayones.

(ÓPTICAS VISIÓN/ARNETTE)

Paso a paso para limpiar los lentes con vinagre y bicarbonato

1. Mezclar agua y vinagre blanco Combine ambos ingredientes en un recipiente. Esta mezcla elimina grasa y suciedad sin dañar la superficie. 2. Incorporar bicarbonato de sodio Agregue una cucharadita por cada taza de mezcla líquida. La reacción efervescente es normal y potencia el efecto limpiador. 3. Humedecer los lentes Use un paño limpio de

microfibra

. Evite toallas de papel o servilletas, ya que pueden rayar los cristales. 4. Limpiar con movimientos circulares Frote suavemente los cristales. No ejerza demasiada presión para no dañar el recubrimiento de los lentes. 5. Enjuagar con agua tibia Pase los lentes bajo un flujo suave de agua. Retire todos los restos de la mezcla y de la suciedad. 6. Secar con microfibra limpia Seque con cuidado sin frotar bruscamente. Este último paso evita rayones y deja los lentes brillantes.

Consejos para cuidar sus gafas

Guarde siempre las gafas en un estuche rígido para evitar golpes o rayaduras.

para evitar golpes o rayaduras. Limpie los lentes a diario con productos suaves y paños de microfibra.

LEA MÁS: ¿Conoce los beneficios de los lentes antirreflejos? Se los contamos

Evite usar ropa o servilletas para secarlas, ya que pueden dejar residuos o marcas.

No use alcohol ni limpiadores abrasivos, pues deterioran los recubrimientos protectores.

Con este método casero y económico, podrá mantener sus gafas limpias, transparentes y sin daños, prolongando su vida útil y conservando una visión clara.

Nota realizada con ayuda de IA