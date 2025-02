Aumenta el alquiler de gallinas en Estados Unidos ante la escasez de huevos en ese país

El aumento en el precio de los huevos , impulsado por factores como la gripe aviar que genera una baja oferta y alta demanda, llevó a algunos estadounidenses a buscar nuevas opciones para asegurarse este alimento.

El reaparecimiento de la gripe aviar en Estados Unidos está provocando el alza en los precios de los huevos e impulsando a la compra de gallinas ponedoras como alternativa por parte de los consumidores. (MOISES AVILA/AFP)

Ante esta situación, el emprendimiento de alquiler de gallinas ponedoras comenzó a ganar popularidad en algunas zonas del país.

Este modelo de negocio permite que las personas tengan gallinas en el jardín de su casa y, mediante ellas, su suministro propio de huevos. Dentro de las ventajas, se destaca el hecho de que las gallinas ponedoras son rentadas, por lo que las personas no deben ocuparse de comprarlas, mantenerlas, alimentarlas ni procurarles jaulas o gallineros.

La empresa Rent The Chicken, por ejemplo, explica en su página web que proporciona a sus clientes un gallinero portátil, la comida, los suministros y las gallinas ponedoras por un periodo de seis meses. Si se alquilan entre dos y cuatro gallinas ponedoras, se pueden producir entre una y dos docenas de huevos por semana.

Alquilar dos gallinas durante dos meses cuesta unos $500 (¢251 mil), según dijo a ABC News la cofundadora de la empresa, Jenn Tompkins. La producción puede significar un ahorro en huevos de unos $80 al mes (unos ¢40 mil), acercándose a recuperar el costo de la inversión en el semestre. Por eso, la propuesta se define más como una forma de garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento antes que el ahorro.

La empresa ofrece este servicio en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Washington y Washington, DC.

Un trabajador sostiene una gallina mientras las gallinas a la venta deambulan en su jaula en una tienda en Houston, Texas. El resurgimiento de la gripe aviar, que azotó por primera vez a los Estados Unidos en 2022, está afectando a las granjas de pollos, haciendo que los precios de los huevos se disparen. (MOISES AVILA/AFP)

En algunas zonas de Texas, los interesados tienen que trasladarse a Austin para recoger a las gallinas y el gallinero, ya que no hay granjas asociadas cerca de sus hogares. Sin embargo, en otras partes de Estados Unidos y Canadá, la red de Rent The Chicken puede responder con éxito a la creciente demanda.

El alquiler de gallinas no solo es una buena opción para aquellas personas que buscan ahorrar dinero en los huevos, pero sobre todo para evitar desabastecimientos presentes y futuros.

“No se trata tanto del precio desorbitado de los huevos, sino más bien de contar con disponibilidad de este alimento, incluso cuando no hay en las estanterías del supermercado”, señaló Jenn Tompkins, cofundadora de Rent The Chicken.

Este 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo. Cortesía Sabores. (Shutterstock)

Desde principios del 2022, momento en el que ocurrió el primer brote de gripe aviar, y hasta la actualidad murieron más de 145 millones de pollos y otras aves. En esa oportunidad, el precio mayorista de los huevos superó los $5 por docena y, en el mes de mayo del mismo año, su valor descendió hasta los 84 centavos.

En esta nueva crisis, que comenzó en diciembre de 2024, los huevos tuvieron un aumento de precio de más del 8% con respecto a noviembre, y del 36.8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice de Precios al Consumidor.