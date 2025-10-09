Bebé de siete meses muere tras caer del segundo piso de un centro comercial en Lima

Bebé falleció tras caer de un segundo piso en Perú. Captura (el tiempo colo/el tiempo colombia)

Una bebé de siete meses perdió la vida tras caer del segundo piso del centro comercial Real Plaza Centro Cívico, en Lima, Perú, la tarde del pasado domingo 5 de octubre. El hecho ha generado conmoción en todo el país.

De acuerdo con el medio El Comercio, la pequeña se encontraba junto a sus padres cuando ocurrió la tragedia. Según testigos, la bebé cayó al vacío de forma repentina desde el barandal del segundo piso, lo que provocó una rápida reacción de los visitantes y del personal del centro comercial, quienes intentaron reanimarla con maniobras de RCP.

La menor fue trasladada de urgencia a la Clínica Internacional, ubicada a pocos metros del lugar. Lamentablemente, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

En videos difundidos en redes sociales se observa la desesperación de los padres y la conmoción de las personas que se encontraban en el sitio al momento del accidente.

Por ahora, las causas del hecho no han sido esclarecidas. La Policía Nacional de Perú y la comisaría de Alfonso Ugarte asumieron la investigación del caso, y se encuentran analizando las cámaras de seguridad del centro comercial para determinar cómo ocurrió la caída.

Autoridades determinan cómo se dio la caída. (Omar López/ Unsplash)

Recomendaciones para evitar caídas en menores

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reiteró la importancia de reforzar las medidas de seguridad infantil en el hogar y en espacios públicos para prevenir este tipo de tragedias.

Según la entidad, las caídas son una de las principales causas de lesiones en la niñez, especialmente en menores de cinco años. El ICBF recordó que “los accidentes no son hechos fortuitos, sino eventos prevenibles si se aplican las medidas adecuadas”.

Entre sus principales consejos están instalar barandas y protectores firmes en balcones, ventanas y escaleras, y evitar colocar muebles o juguetes cerca de esos lugares, pues los niños suelen trepar o asomarse. También se recomienda mantener cerradas las puertas que conducen a zonas peligrosas o con desniveles.

En lugares públicos, como centros comerciales o parques, el ICBF insiste en la supervisión constante de los adultos. Los niños no deben permanecer sin vigilancia en pasillos elevados, zonas abiertas o escaleras eléctricas, y siempre se debe mantener contacto visual con ellos.

Además, el organismo exhortó a las instituciones y establecimientos que reciben público infantil a revisar sus condiciones de seguridad, contar con señalización visible y disponer de personal capacitado en primeros auxilios.

Finalmente, el ICBF enfatizó que la seguridad de los niños depende tanto de la infraestructura como de la atención de los adultos que los acompañan.