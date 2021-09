Bebés fueron intercambiadas por error en hospital y 15 años después se dieron cuenta

Las bebitas fueron intercambiadas por un error humano. Foto con fines ilustrativos Las bebitas fueron intercambiadas por un error humano. Foto con fines ilustrativos (Diana Mendez)

Ni al escritor más bueno de telenovelas mexicanas se le hubiera ocurrido una historia como la que le vamos a contar.

Una española de 19 años reclama tres millones de euros (casi 2.200 millones de colones) por daños causados tras haber sido intercambiada, cuando estaba recién nacida, con otro bebé y entregada a una familia que no era la suya.

Los hechos se remontan a 2002, cuando en el hospital San Millán de Logroño, un centro de salud ya cerrado, se produjo un “error humano”, según explicaron autoridades de la región de La Rioja (norte de España).

Este cambio de los dos bebés, dos pequeñas niñas nacidas el mismo día con cinco horas de diferencia y puestas en incubadoras porque nacieron con poco peso, no salió a la luz sino quince años después.

Para meterle más dramatismo a la historia, la muchacha denunciante pasó de una familia unida y al parecer, acomodada económicamente a una en la que los tatas viven en un puro pleito y tuvo que ser críada por la que creía su abuela.

La primera sospecha llegó cuando en 2017 la presunta madre demandó al presunto padre de la entonces adolescente porque el hombre no se hacía cargo de ella. Las disputas terminaron en una prueba de ADN que reveló que ese hombre no era el progenitor de la muchacha y unos análisis posteriores revelaron que su presunta madre tampoco tenía relación genética con la menor.

La joven introdujo la denuncia sintiéndose fuertemente agraviada por la “pequeña pifia”

El abogado que está gestionando el caso, José Sáez-Morga, explica que la perjudicada, cuando cumplió 16 años, se dirigió a los tribunales con una petición: “Díganme ustedes quién soy”. Entonces acudieron a la inspección de Salud de La Rioja y comenzaron unas pesquisas con un resultado: en esas fechas había 17 niñas que podían coincidir con la denunciante. La sucesión de investigaciones como análisis sanguíneos indicaron que solo hay un bebé con la que la afectada podría haber sido intercambiada.

El procedimiento actualmente se encuentra a la espera de unas pruebas de ADN solicitadas el pasado enero para descubrir si los padres de aquel bebé eran en realidad los biológicos de la clienta de Sáez-Morga. Este afirma que las evidencias ya conocidas les invitan a pensar que están en lo cierto. Según detalla el abogado, las dos afectadas no se han puesto en contacto hasta ahora.

Se trata de “daños enormes de por vida, (que) nunca son reparables”, estimó a la AFP José Sáez-Morga.

El hospital donde se dio el error ya no existe. Foto El País El hospital donde se dio el error ya no existe. Foto El País

Millones de diferencia

La joven de 19 años reclama tres millones de euros, pero las autoridades sanitarias de La Rioja, que como todas las regiones en España detentan la competencia en materia de salud, ofrecen pagar 215.000 euros (casi 159 millones de colones), dijo Sáez-Morga.

“Se ha realizado la investigación pertinente, que es concluyente respecto a que se produjo un error humano”, señaló el martes la responsable regional de Salud, Sara Alba.

“No se ha podido concluir quién estuvo en el origen del error, ya que los sistemas no estaban informatizados con tanto detalle hace 20 años”, dijo Alba a periodistas.

“Pero estamos a disposición de las familias para darles todo el apoyo necesario que puedan necesitar, manteniendo la confidencialidad y respeto que requieren este tipo de situaciones”, aseguró.

“Fue un error humano puntual que hoy no puede repetirse. También estamos garantizando que esto no vuelva a suceder. No tenemos constancia de más casos”, abundó.

En el plano judicial, los jueces deben pronunciarse sobre el fondo del caso y en particular sobre la necesaria corrección de su estado civil antes de decidir sobre la indemnización, agregó Sáez-Morga.

Quiere conocer a su familia real

El abogado de la muchacha aseguró que ella quiere conocer a su verdadera familia.

“Es una cuestión que depende también de la otra parte. Sí la hay, en principio, pero yo no quiero entrar en ese tipo de cosas porque afectan a la propia iniciativa tanto de unos como de otros”, dijo Sáenz-Morga en una entrevista a elDiario.es de España.

Sáenz-Morga dijo que todo esta situación ha sido muy difícil para su clienta.

“Algunos nos han solicitado incluso poder entrevistarla personalmente, cosa que estamos declinando porque está contraindicado porque le estresa. Y, por lo demás, pues la situación es que se enfrenta a un reseteo de su vida, que no es partir de cero sino partir de ‘menos bastante’. Es un replanteo total de vida, de relaciones y de todo”, expresó a elDiario.es.

No ha trascendido ninguna reacción por parte de la otra afectada, que fue informada de la presunta negligencia. El Gobierno de La Rioja no tiene constancia de que esta otra víctima haya denunciado.