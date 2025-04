Bill Gates dijo la frase que muchos querían escuchar: “el ser humano no nació para trabajar”

En el pódcast del grupo The Indian Express, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró que los humanos no nacieron para trabajar y que en un futuro no muy lejano tendrán que enfrentarse al tiempo libre.

Según Bill Gates, los humanos trabajan debido a la escasez, ya que la estructura actual de producción, e incluso la de educación, se basan en la inteligencia humana para ofrecer los productos necesarios para la subsistencia.

“Todo el sistema de mercados, precios y, ya sabes, la forma en que se aborda la educación, todo eso, está basado en crear inteligencia humana para ofrecer una amplia gama de servicios”, dijo el cocreador de Microsoft.

Aunque Bill Gates cree que la inteligencia artificial podrá reemplazar las tareas humanas, no sabe en cuánto tiempo ni cómo. Aseguró que su cerebro estaba programado para vivir en el mundo de la escasez y solo para vivir unos 70 años.

Sin embargo, el magnate cree que las nuevas generaciones lograrán reemplazar estas tareas y darán a la humanidad el tiempo libre que siempre debieron tener.

“Entonces, cuando eso deja de ser necesario [el trabajo], se obtiene mucho más tiempo libre y surge casi una pregunta filosófica: ‘Bueno, ¿y ahora qué?’”.

El filántropo afirmó que la IA se implementará rápidamente en la educación y la atención médica. Señaló que ya estaba resolviendo problemas complejos; sin embargo, la confiabilidad sigue siendo un problema.

De la misma manera, afirmó que una vez se superen los problemas de confianza en la IA, aspectos como el descubrimiento de fármacos, el desarrollo de software o incluso la atención al cliente podrán ser reemplazados.

“No todos tendrán que trabajar como lo hacen hoy. Podemos elegir cómo usar las máquinas. Todo el marco de pensamiento sobre los empleos cambiará”.

Para finalizar, el filántropo también habló sobre la ‘caja negra de la IA’ y afirmó que comprender cómo la IA cifra la información será un hito.

Para Gates genera preocupación el saber que la IA tenga poca o ninguna información sobre su funcionamineto, pero que “muchas personas ya estaban trabajando para descifrarla”.

Sobre la Inteligencia Artificial General, Bill Gates aseguró que no hay forma de saber cuándo llegará y que podría ser un desarrollo profundo para la humanidad.