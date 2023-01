Brutal asesinato de puertorriqueña sacude Puerto Rico y Dominicana

Foto con fines ilustrativos

El dominicano Luis Eduardo Terrero Gómez, de 26 años, asesinó a Angeliris Marrero García, de 27 años, con aproximadamente 80 puñaladas, el 31 de diciembre, en el sector Villa Carmen, en Santo Domingo Este, según reportes de varios medios en República Dominicana.

De acuerdo con los informes periodísticos, Marrero García había viajado para informarle personalmente a Terrero Gómez que estaba embarazada. Tenía aproximadamente un mes de gestación.

Terrero Gómez se entregó el mismo día a las autoridades en Santo Domingo, después de confesarle los hechos a la madre de la víctima, Mildred García, a través de una videollamada en la cual le mostró el cuerpo ensangrentado de Marrero García.

García narró a Telenoticias que recibió la llamada a eso de las 10:31 a.m. “Me dice: ‘Te dije que prendas la cámara’. Cuando prendo la cámara (del teléfono), veo la cosa más horrible que cualquier madre o cualquier ser humano podría haber visto. Mi hija está dentro de una bañera, acostada, muerta, cubriéndose su barriguita”, contó.

“Él me dice: ‘Te la maté por perra’, y enganchó la llamada”, agregó.

Por su parte, María García, tía de la víctima, relató a Noticias SIN en República Dominicana que Terrero Gómez les dijo que “sabía que no debía haber hecho eso, pero que tenía muchos motivos”. “Pero no ha dado y no ha dado ningún motivo. ‘Anyway’, en el mundo no hay motivos para uno asesinar a una persona y menos de la forma que lo hizo”, prosiguió.

Mientras, el licenciado Felix Lizasuaín, secretario adjunto de Estado, a cargo de relaciones exteriores en Puerto Rico, explicó a El Nuevo Día que el mismo día de los hechos recibieron confirmación de parte de las autoridades dominicanas de que Terrero Gómez “estaba detenido por la Policía, que se había entregado y había confesado lo sucedido”.

Sin indicios de lo que podía ocurrir

Sobre Terrero Gómez, es poco lo que conocen los vecinos de Villa Carmen. Dijeron al Diario Libre que solo llevaba seis meses residiendo en el área y que trabajaba en la venta de gas licuado.

Los vecinos de la casa número 9 de la calle primera del referido sector, en cuyo primer nivel, de tres pisos, ocurrió la tragedia, veían poco a Terrero Gómez y tenían poco trato con él.

Mientras, los familiares han indicado que Marrero García, quien residía en Orlando, donde trabajaba en un cuido de niños, conoció a Terrero Gómez a través de las redes sociales y llevaban un año de relación, periodo en el que ella había viajado varias ocasiones a visitarlo.

El último viaje de Marrero García fue el 24 de diciembre, cuando ambos se hospedaron en un hotel. Desde ese momento, pasaron todas las festividades juntos, sin que los familiares notaran algún inconveniente o problema entre ellos. En ese tiempo, hubo frecuentes videollamadas de ambos con sus familiares.

“Nosotros hablamos con ella por cámara el 24 (de diciembre), y ella estaba presente, y a ellos los vimos normal. Él estaba sonriendo, le dieron la noticia a mi hermana, Mildred García, de que iba a ser abuela, me dieron a mí la noticia de que iba a ser la madrina del bebé, y a mi sobrino, que es el hermano de ella, que iba a ser el padrino. Y hablamos todos. Estaba él (Terrero Gómez) ahí en la cámara, y él se veía normal y contento”, añadió María García.

La tía de la víctima también dijo haberle preguntado a una ahijada suya que se hospedó con la pareja en el hotel, y ella también dijo no haber notado nada extraño.

Recordó que Marrero García había estado en República Dominicana en noviembre pasado, visitando a Terrero Gómez, como acostumbraba desde hace más de un año.

Sobre ese viaje, Mildred informó que fue para la festividad del Día de Acción de Gracias, y que para ese entonces fue cuando se embarazó, noticia que manejaban y guardaban para darle de sorpresa a la madre de la joven boricua.

La madre de Marrero García expresó que su prioridad en este momento es lograr el traslado del cuerpo de su hija a Puerto Rico.

“Aunque ya esté fría, yo pueda besarla, abrazarla, apretarla y decirle: ‘Mi amor, yo voy a llevarte para que descanses en paz’”, manifestó la madre de la joven asesinada.