Casa Blanca confirma despidos masivos por cierre del gobierno en EE. UU., ¡y son demasiados!

Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, dijo que no estaban de buen humor en el Capitolio por los despidos masivos por el cierre de Gobierno en Estados Unidos y lo evidenció con sus gestos. AFP (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

La Casa Blanca anunció este viernes que las agencias federales comenzaron los despidos de empleados públicos, debido al cierre parcial del gobierno estadounidense.

“Los RIF han comenzado”, escribió en la red X Russ Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), en referencia a las “reducciones de personal” que afectan al aparato estatal.

Un portavoz de la OMB confirmó a AFP que los despidos “han comenzado” y que se están realizando en cantidades “sustanciales”.

Este es el primer cierre de gobierno de Estados Unidos desde el año 2019. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Cientos de miles de trabajadores afectados

Según datos oficiales, unos 750.000 empleados federales se han visto obligados a dejar sus puestos o continuar trabajando sin recibir salario.

El conflicto político que paralizó el gasto público enfrenta a republicanos y demócratas, quienes se culpan mutuamente por el bloqueo presupuestario que mantiene sin financiamiento a múltiples agencias.

El desacuerdo radica, principalmente, en las diferencias sobre la cobertura sanitaria de millones de estadounidenses, un punto que ha impedido llegar a un consenso para extender el gasto federal.

Riesgo para el personal militar

La crisis amenaza con tener un impacto histórico: 1,3 millones de miembros del servicio militar activo podrían no recibir su paga a partir del próximo miércoles, una situación sin precedentes en la historia moderna de los cierres gubernamentales de Estados Unidos.

“No estamos de buen humor aquí en el Capitolio, es un día sombrío. Hoy marca el primer día en que los trabajadores federales en todo Estados Unidos recibirán un cheque de pago parcial”, declaró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el décimo día del cierre.

Una crisis política con alto costo humano

El prolongado cierre del gobierno amenaza no solo la estabilidad laboral de miles de familias, sino también la credibilidad de las instituciones políticas estadounidenses, mientras la falta de acuerdo en el Congreso mantiene al país en una creciente incertidumbre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de AFP y fue revisada por un editor para asegurar su precisión.