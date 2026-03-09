Casi 50 años después, por fin identifican a joven que murió en trágico accidente de tránsito

Lo que durante décadas fue un misterio sin resolver, finalmente encontró respuesta. Tras 47 años de incertidumbre, el cuerpo de un joven que murió atropellado en una carretera de Estados Unidos, en 1977, fueron identificados como los restos de Peter Adams, un muchacho que había sido reportado como desaparecido días antes.

El caso, conocido durante años como el del “John Doe de Ashland”, logró resolverse gracias al trabajo del DNA Doe Project, una organización que utiliza genealogía genética para identificar restos humanos sin nombre.

Peter Adams fue identificado 47 años después de morir atropellado en Virginia. (DNA Doe Project / Chatgpt/DNA Doe Project / Chatgpt)

Un accidente que dejó un misterio

La historia se remonta al 23 de marzo de 1977, cuando cerca de las 2 de la madrugada se registró un accidente en una carretera interestatal cerca de Ashland, en Virginia.

Un joven murió tras ser impactado por un camión mientras se encontraba en la vía.

A pesar de que el cuerpo estaba en condiciones que permitían reconocer su rostro, las autoridades no encontraron documentos ni pistas claras sobre su identidad.

Durante años, el muchacho permaneció en los registros oficiales como un desconocido.

Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, una familia vivía su propio drama.

Peter Adams había sido reportado como desaparecido el 17 de marzo de 1977 en Pensilvania, apenas seis días antes del accidente que acabaría con su vida.

Sin embargo, en aquella época la información no se compartía con la rapidez actual y nadie logró conectar ambos hechos.

Durante décadas, el caso quedó atrapado en un silencio lleno de preguntas.

El avance llegó cuando la Oficina del Médico Forense de Virginia entregó el caso a especialistas en genealogía genética.

A partir de muestras de ADN, los investigadores comenzaron a reconstruir árboles genealógicos complejos, rastreando antepasados que se extendían por distintos países de Europa.

El proceso permitió localizar a una familia en Illinois que había perdido contacto con su hijo mayor en los años 70.

Al comparar registros escolares y datos históricos, los expertos confirmaron que el joven desconocido era Peter Adams.

Un cierre después de casi medio siglo

El hallazgo permitió unir finalmente las piezas del rompecabezas.

Los investigadores comprobaron que la cronología coincidía: Adams desapareció y apenas seis días después murió en el accidente.

Según los expertos del proyecto, durante décadas nadie pudo relacionar los hechos debido a la distancia entre estados y a la falta de tecnología disponible en ese momento.

Aunque el desenlace es doloroso, la identificación permitió darle un nombre al joven y ofrecer a su familia un cierre después de casi medio siglo de incertidumbre.

