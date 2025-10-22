Chef en Brasil se negó a cocinar para el príncipe William y esta fue la razón que dio

El chef Saulo Jennings defendió la autenticidad de la gastronomía amazónica frente a las restricciones veganas y por eso no aceptó cocinar para el príncipe William. (Fábio Rossi/Agência O Globo/Fábio Rossi/Agência O Globo / Archivo)

El chef brasileño Saulo Jennings, al frente del famoso restaurante Casa do Saulo, decidió renunciar a cocinar para el príncipe William durante el evento Earthshot Prize 2025, que se celebrará el próximo 5 de noviembre en Río de Janeiro. La razón: el menú debía ser 100 % vegano, sin ningún tipo de ingrediente de origen animal.

La polémica del menú

Aunque no se ha confirmado si la orden vino directamente del príncipe o de su equipo de asesores en Brasil, la instrucción fue clara: nada de carne, leche ni pescado. Jennings lamentó no poder presentar su gastronomía amazónica, caracterizada por el uso de productos locales como el pescado y los mariscos.

“Los británicos vienen de la tierra del fish and chips y ahora no comen pescado. Pegó mal esa determinación”, expresó el chef, citado por O Globo.

Un embajador de la cocina amazónica

Saulo Jennings fue nombrado en 2024 Embajador Gastronómico de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Para él, el problema no es el veganismo, sino la imposición de un menú que excluye la esencia de la culinaria amazónica.“No creo que sea una cuestión de saber o no cocinar de manera vegana. Es una cuestión de misión. Mi propósito es llevar la cocina amazónica al mundo, y eso incluye el pescado”, comentó.

Intentos fallidos de negociación

El chef propuso a los organizadores incluir al menos un 10 o 20 % de platos con pescado, pero la respuesta fue negativa. Finalmente, Jennings decidió retirarse del evento y será reemplazado por la chef carioca Tati Lund, del restaurante Org Bistrô, especializado en cocina sin carne y reconocido como uno de los mejores restaurantes vegetarianos de Río de Janeiro.

La culinaria amazónica se caracteriza por el uso de ingredientes locales, especialmente el pescado. (Fabio Rossi/Fábio Rossi/Agência O Globo)

Antecedentes reales

En 2023, Jennings cocinó para el Rey Charles III en un evento en el Palacio de Buckingham, donde preparó arroz de pato con tucupí, pescado con puré de yuca y cordero con hierbas amazónicas. Uno de sus platos más conocidos, la “feijoqueca” —una fusión de feijoada y moqueca con pescado, camarones y jambu—, fue creado especialmente para la ocasión.

“Soy de una cocina de inclusión. No estoy criticando el veganismo. Pero no puedo mostrar mi identidad amazónica sin el pescado”, afirmó el chef.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de O Globo, medio de GDA, y revisada por un editor para asegurar su precisión.