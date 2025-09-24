¿Cómo convertir tu foto y la de tu mascota en superhéroes con ChatGpt?

Ejemplo de figura coleccionable personalizada creada con ChatGPT y fotos reales. (ChatGPT/ChatGPT)

La inteligencia artificial ha abierto la puerta a nuevas formas de creatividad y personalización. Una de las más sorprendentes es la posibilidad de crear figuras de acción coleccionables en 3D a partir de una simple foto. Y lo mejor: ahora lo puedes hacer directamente con ChatGPT.

¿Qué se necesita?

Lo único que debes tener es:

Una foto tuya.

Una foto de tu mascota.

Una instrucción clara para ChatGPT.

Las figuras creadas con ChatGPT incluyen empaque personalizado con tu nombre y diseño estilo coleccionista. (ChatGPT/ChatGPT)

¿Qué hay que pedirle a ChatGPT?

El paso clave es la instrucción. Debes escribir algo como:“Crea una figura coleccionable en 3D de superhéroe con mi foto. Agrega mi nombre en la caja e incluye a mi mascota como compañero”.

Con esta orden, ChatGPT utiliza su herramienta de generación de imágenes para transformar tus fotos en un diseño estilo figura coleccionable de superhéroe, con empaque, pose dinámica y tu mascota integrada.

Personalización al máximo

ChatGPT puede convertir a tu mascota en el compañero ideal de tu figura de acción. (ChatGPT/ChatGPT)

Además de tu nombre en la caja, puedes pedir colores específicos en el traje, accesorios extra o un fondo temático. La IA se encarga de ajustar los detalles y entregarte una imagen que parece salida de una tienda de coleccionismo.

En conclusión, la tecnología de ChatGPT con inteligencia artificial hace posible que cualquiera pueda verse como un superhéroe junto a su mascota, en una figura lista para enmarcar o compartir.

*Esta noticia fue realizada con ayuda de Inteligencia Artificial.