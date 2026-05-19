¿Cómo murió el dueño de Mango? La razón por la que detuvieron a su hijo, principal sospechoso del caso

La muerte de Isak Andic, fundador de la cadena de moda Mango, vuelve a generar titulares internacionales luego de que las autoridades de Cataluña detuvieran este martes a su hijo, Jonathan Andic, en medio de las investigaciones por el fallecimiento del empresario.

Isak murió en diciembre de 2024 tras caer por un precipicio de más de 100 metros en una zona montañosa de Barcelona, España. Jonathan era la única persona que lo acompañaba durante el paseo el día del accidente.

LEA MÁS: OMS está en alerta por aumento de crisis sanitarias ligadas al ébola y el hantavirus

De acuerdo con medios internacionales, la Fiscalía investiga al hijo del empresario por un supuesto delito de homicidio, luego de detectar varias contradicciones durante el proceso de investigación.

Jonathan Andic fue detenido, pero ya fue liberado. (AFP/AFP)

Supuesta discordia

Según informó BBC, Jonathan estuvo al frente de la multinacional entre 2014 y 2018. Posteriormente, su padre decidió apartarlo de la dirección tras detectar pérdidas millonarias, situación que, según versiones surgidas durante la investigación, habría provocado tensiones y resentimiento.

LEA MÁS: Error durante atención de un paro cardíaco le cambió la vida: pasó 14 meses sin hablar

No obstante, la familia ha rechazado que existieran conflictos entre ellos.

Jonathan quedó en libertad tras pagar una fianza de $1,16 millones, equivalentes a unos ₡587 millones. Sin embargo, las autoridades le retiraron el pasaporte, le prohibieron salir de España y deberá comparecer semanalmente ante el juzgado.

¿Quién era Isak Andic?

Isak Andic era considerado el hombre más rico de Cataluña y uno de los empresarios más influyentes de Europa gracias al crecimiento internacional de Mango.

Su fortuna estaba valorada en aproximadamente $4.500 millones, cerca de ₡2.27 billones.