Cómo protegerse de un ataque nuclear en su casa mediante tres pasos clave

Un ataque nuclear suena a película, pero la verdad es que el tema ha vuelto a preocupar al mundo por los conflictos actuales.

Guerras como la de Rusia y Ucrania o lo que pasa en Medio Oriente tienen a más de uno pensando en qué haría si ocurriera una emergencia así.

La posibilidad de una guerra nuclear inquieta al mundo. (Shutterstock/Shutterstock)

Por eso, autoridades de varios países, como Reino Unido, han soltado recomendaciones sencillas, pero vitales que cualquiera puede aplicar en la casa.

La idea es clara: actuar rápido puede hacer la diferencia.

Los 3 pasos que podrían salvarle la vida

1. Métase de inmediato a un lugar cerrado

Si hay alerta o sospecha de ataque, no lo piense dos veces: métase a una casa, edificio o hasta un parqueo techado.

Ya adentro, cierre puertas y ventanas y no salga.

Quedarse bajo techo reduce muchísimo el contacto con la radiación que queda en el aire tras una explosión.

2. Aléjese de paredes y ventanas

No basta con entrar. También importa dónde se ubica dentro del lugar.

Lo mejor es irse a la parte más interna de la casa o edificio, ojalá lejos de paredes externas.

¿Tiene sótano? Ese es el punto más seguro.

Esta es una reproducción a tamaño real de la boma atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945 en el Museo de la Paz en el Parque de la Paz de Hiroshima. AFP (KIMIMASA MAYAMA)

Entre más lejos esté del exterior, menos radiación le llega.

3. Apague ventiladores y aire acondicionado

Otro detalle clave: evite que entre aire de afuera.

Apague abanicos, aire acondicionado y cualquier sistema de ventilación. También cierre rejillas o ductos.

Así reduce el riesgo de que entre polvo contaminado.

¿Cuánto tiempo hay que quedarse resguardado?

Las autoridades recomiendan quedarse bajo techo entre uno y dos días, dependiendo de la situación.

Durante ese tiempo, lo mejor es estar pendiente de noticias oficiales en radio, tele o internet.

Un caso real que lo demuestra

Esto no es pura teoría. En Hiroshima, en 1945, un hombre llamado Eizo Nomura sobrevivió a la bomba atómica estando a solo 170 metros del impacto.

¿La razón? Estaba metido en el sótano de un edificio.

Muchas personas visitan la Cúpula de la Bomba Atómica en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. AFP (KIYOSHI OTA)

Vivió hasta los 84 años, y su historia se usa como ejemplo de que refugiarse bien sí puede salvar vidas.

Aunque hablar de un ataque nuclear asusta a cualquiera, los expertos coinciden en algo sencillo: meterse bajo techo, alejarse del exterior y actuar rápido puede marcar la diferencia.