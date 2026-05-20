Condenan a una mujer en Francia por matar a un lince que atacó a una de sus gallinas

La justicia francesa condenó este miércoles a una mujer de 62 años por matar a golpes a un lince hembra, una especie protegida, que había atacado a una de sus gallinas, informó la abogada de una de las partes civiles.

Un tribunal de Estrasburgo, en el noreste de Francia, la condenó a pagar 34.860 dólares (cerca de 16 millones de colones) a asociaciones de defensa de los animales y a tres meses de prisión con suspensión de pena, indicó a la AFP Pauline Laizet, abogada de One Voice y del centro Athénas, especializado en linces.

Mujer de 62 años recibe condena en Francia por matar a golpes a un lince hembra por defender a su gallina. Solo quedan 150 ejemplares de esta especie. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva Stocks/IQS Photography de Pixabay / Erwin Bosman de Pexels)

Los hechos tuvieron lugar el 18 de octubre de 2024, en Niederbronn les Bains, localidad de 4.000 habitantes situada en una zona boscosa del noreste de Francia.

La mujer salió rápidamente a su jardín porque una de sus cinco gallinas estaba siendo atacada. Tras intentar ahuyentar al depredador, que la acusada dijo haber confundido con un gato, cogió un palo y lo golpeó violentamente en la cabeza.

Luego de “varios golpes en una zona letal”, de sufrir dos fracturas de cráneo y un “hematoma subdural”, la joven hembra de 4,2 kilos y hambrienta no sobrevivió, según el informe de la autopsia. La gallina tampoco.

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En la vista del 27 de marzo, la acusada contó que entró en “pánico” al ver al depredador y que lo golpeó para que la soltara.

Para las partes civiles, “la pérdida de un lince es inestimable para el ecosistema”, ya que esta especie, de la que solo quedan unos 150 ejemplares en todo Francia, está en “peligro crítico de extinción”.

La sentencia dictada el miércoles es “satisfactoria”, comentó a la AFP Laizet, al considerar que se tuvo en cuenta el costo real que suponen para las asociaciones las acciones de preservación y reintroducción de la fauna salvaje.

Una de las gallinas fue atacada por el lince. Archivo (Shutterstock/Shutterstock)

Sin embargo, Muriel Arnal, presidenta de la asociación One Voice, consideró insuficiente la pena de “tres meses de prisión condicional”, cuando quedan “tan pocos linces”.

“No envía un mensaje de firmeza a los furtivos que dedican su tiempo a matar animales protegidos”, agregó.

El felino más grande de Europa, cazado durante mucho tiempo por su piel o como trofeo, había desaparecido de Francia antes de su regreso en 1974, gracias a reintroducciones llevadas a cabo en Suiza.