Conmovedor video muestra el rescate de una madre y su bebé entre los escombros tras terremoto en Colombia

Un conmovedor video muestra el momento en que un bebé de seis meses es rescatado con vida entre los escombros en Cali. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Un conmovedor rescate, en medio de la tragedia que vive Colombia, quedó registrado en video: una madre y su bebé de apenas seis meses fueron sacados con vida de los escombros después del devastador terremoto de magnitud 7,4.

El rescate ocurrió en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, donde varias estructuras resultaron afectadas. Las imágenes difundidas por medios colombianos muestran al pequeño y, posteriormente, a su madre, cubiertos de polvo tras conseguir salir de las ruinas.

Según informó La Vanguardia, ambos presentaban algunas laceraciones en la piel, pero se encontraban estables antes de ser trasladados a un centro médico.

Escucharon voces entre las ruinas

Carlos Ortiz, uno de los rescatistas que trabajó en el lugar, contó a Noticias Caracol que los equipos llegaron aproximadamente 20 minutos después del colapso.

Mientras trabajaban, comenzaron a escuchar voces de personas que seguían con vida entre los escombros. Fue durante esas labores cuando encontraron a la madre y al bebé.

Los rescatistas lograron sacar primero al pequeño de seis meses y posteriormente continuaron trabajando hasta poner a salvo a su mamá.

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“Nos dio muchas esperanzas para seguir trabajando; incluso ya hemos rescatado a siete personas”, explicó Ortiz a Noticias Caracol.

Una esperanza en medio de una enorme tragedia

El rescate se convirtió en una de las historias esperanzadoras que deja una emergencia que continúa aumentando sus dolorosas cifras.

Según la última actualización de la AFP, el terremoto dejó 169 personas fallecidas.

Los trabajos de búsqueda no se detienen, pues las próximas horas son claves para seguir salvando vidas.

Mientras Colombia enfrenta las consecuencias del terremoto, el video del pequeño saliendo de las ruinas y posteriormente reencontrándose con su madre muestra por qué cada minuto de búsqueda puede significar una nueva vida rescatada.