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Conmovedor video muestra el sufrimiento de una yegua durante el funeral de su dueño

El video de una yegua durante un funeral generó miles de reacciones por su comportamiento frente al ataúd de su cuidador

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Por Hillary Chinchilla Marín

Una escena ocurrida en un funeral en Blumenau, Brasil, se volvió viral luego de que una yegua se acercara al ataúd abierto de su dueño, generando múltiples reacciones por su comportamiento durante la despedida.

Reacción que impactó a los presentes

El hecho se registró durante las exequias de Pedro Krug, cuando el animal, llamado Nina, fue llevado hasta el lugar para acompañar el último adiós de quien había sido su cuidador.

En medio del velorio, la yegua caminó directamente hacia el féretro, que se encontraba abierto. Sin mostrar distracciones, avanzó hasta colocarse junto al ataúd y emitió un relincho que llamó la atención de los asistentes.

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Según se observa en el video, Nina acercó su rostro al del cadáver, en un gesto que impactó a quienes estaban presentes. Posteriormente, volvió a relinchar mientras permanecía junto al cuerpo.

Yegua Nina se acerca al ataúd abierto de su dueño durante funeral en Brasil.
Yegua Nina se acerca al ataúd abierto de su dueño durante funeral en Brasil. (Captura/Captura)

La cercanía del animal con su dueño fue evidente para quienes presenciaron la escena. La yegua se mantuvo tranquila durante varios segundos frente al ataúd, sin necesidad de intervención.

El comportamiento fue interpretado por algunos asistentes como una forma de despedida, reflejando el vínculo que existía entre ambos.

Video se vuelve viral

El episodio fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales poco después del funeral. En pocas horas, acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios de distintos países.

La escena generó debate sobre la capacidad de los animales para reaccionar ante la pérdida, mientras otros destacaron la conexión emocional que pueden desarrollar con los humanos.

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Completamente conmovedor: 🐴🥺 Yegua se despide de su dueño en el velorio. #tiktokinforma #tristeza #funeral #velorio #despedida

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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