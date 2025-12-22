Conozca el país donde más aumentó el número de mujeres que ven contenido para adultos

La participación de las mujeres en el consumo de contenido para adultos se mantiene en aumento constante a nivel global. Así lo ratifica el informe anual Year in Review 2025 publicado por Pornhub, que presenta estadísticas consolidadas sobre el comportamiento de sus usuarios durante el último año.

Según el reporte, en 2025 las mujeres representaron el 38 % del total de visitantes del sitio web, lo que supone un incremento de 14 puntos porcentuales frente a 2015.

La página tiene una sección con subtítulos desde el 2018. Pornhub

La compañía señaló que esta tendencia ha sido constante durante la última década y que sus datos contradicen la percepción tradicional de que el consumo de pornografía es predominantemente masculino.

“Durante los últimos diez años, nuestros estadísticos han estado rastreando la proporción de mujeres que visitan Pornhub y han observado una tendencia al alza”, indicó la empresa en su informe.

Filipinas es país donde las mujeres ven más contenido para adultos

El documento destaca que en Filipinas, Colombia y Argentina las mujeres ya constituyen la mayoría de los visitantes del portal.

En el caso colombiano, esta participación posiciona al país como uno de los mercados con mayor presencia femenina dentro de la plataforma con un 56 %, una cifra más que los hombres que se posicionan en el 44 %.

La compañía señaló que esta tendencia ha sido constante durante la última década. Archivo (Shutterstock/Foto)

En México, el comportamiento fue más equilibrado: el 48 % de los visitantes fueron mujeres, una diferencia mínima frente al público masculino.

En Estados Unidos, los hombres continúan siendo mayoría entre los consumidores de este tipo de contenido. No obstante, el informe señala que el 28 % de todas las búsquedas realizadas en el país durante 2025 correspondieron a usuarias mujeres.

En cuanto a las preferencias de contenido, “Latina” fue el término más buscado a nivel nacional, seguido por “MILF” y “asiática”. El reporte también indica que las búsquedas relacionadas con “indio” aumentaron respecto a años anteriores, mientras que el término “furry” registró una disminución frente a 2024.

Datos sobre tiempo de permanencia por estados

El análisis de Pornhub incluyó además el tiempo promedio de permanencia por visita en distintos estados de Estados Unidos. Alaska encabezó la lista, con un promedio de 11 minutos y 48 segundos por sesión. En contraste, Luisiana registró el tiempo más bajo, con visitas promedio de 8 minutos y 52 segundos.