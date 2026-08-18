Costa Rica y su inesperado vínculo con uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos por el homicidio de tres niños

Costa Rica terminó inesperadamente vinculada en redes sociales a uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos: el proceso contra Lindsay Clancy, la exenfermera acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023.

El vínculo no es judicial. Costa Rica no forma parte de las acusaciones ni del caso que se discute ante el tribunal de Massachusetts. Su aparición se debe a un viaje realizado por Patrick Clancy, padre de los niños, después de la tragedia y a las teorías que posteriormente surgieron en internet.

El caso continúa en desarrollo y el punto central del juicio es determinar el estado mental de Lindsay Clancy cuando ocurrieron los hechos.

¿Cómo aparece Costa Rica en esta historia?

Lindsay Clancy es sospechosa de matar a sus tres hijos (Tomada de Twitter)

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts. Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, murieron después de ser atacados por su madre.

Semanas después, Patrick Clancy viajó a Costa Rica.

El detalle volvió a cobrar relevancia durante el actual juicio después de que usuarios localizaran una reseña atribuida a Patrick en la aplicación de senderismo AllTrails, fechada el 21 de febrero de 2023.

En ella calificaba con cinco estrellas una caminata por la Reserva Natural de la Catarata Manakin, en Tilarán, Guanacaste.

El hallazgo generó cuestionamientos en redes debido a la cercanía del viaje con la tragedia familiar.

Las teorías que crecieron en redes sociales

La historia tomó todavía más fuerza cuando usuarios comenzaron a vincular el viaje con Rachel Danis, actual esposa de Patrick.

Publicaciones y creadores de contenido de true crime han asegurado que Danis también habría estado en Costa Rica durante fechas similares y utilizan esa supuesta coincidencia para plantear teorías sobre si ambos se conocían desde entonces.

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Sin embargo, esas afirmaciones forman parte de especulaciones difundidas en internet y no de hechos establecidos dentro del juicio.

Patrick y Rachel, según la cronología citada en el material disponible, se conocieron posteriormente y se casaron en abril de 2026, por lo que su estancia en el país habría sido coincidencia, sin embargo muchos usuarios de redes sociales dudan de que el padre no tuvo nada que ver en la muerte de sus hijos.

El juicio sigue en desarrollo en Massachusetts. La discusión judicial se concentra en determinar la responsabilidad penal de Lindsay y, particularmente, cuál era su condición mental cuando mató a sus tres hijos.

Costa Rica aparece así en una historia paralela creada alrededor de un caso que genera enorme atención internacional, ya que Tiktok está lleno de videos virales sobre el mediatico y perturbador caso.