Creyó que sus dolores de cabeza eran por un uso excesivo del celular, pero tenía una anomalía en su cerebro

Charlie Rolstone es una mujer británica de 44 años a quien la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Durante gran parte de su vida luchó contra fuertes mareos y migrañas, pero nunca le colocó atención, ya que pensó que se debía al excesivo uso del celular.

Pero después de un incidente que le ocurrió y la llevó al hospital, descubrió que no era culpa de su teléfono móvil, sino de una anomalía en su cráneo y, tras someterse a varios exámenes y una resonancia magnética, le diagnosticaron epilepsia y una malformación de Chiari.

Esta enfermedad puede ser genética, afecta a una de cada 1.000 personas y consiste en que el cerebro se desplaza hacia la base del cráneo y el canal espinal y, por lo general, se debe a un problema con el tamaño del cráneo y sin espacio suficiente, ya que el cerebro crece hacia abajo y bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo, según ‘National Health Service’.

“Lo he tenido toda mi vida, pero mis síntomas sólo han empeorado a medida que he envejecido. No fue hasta que tuve un ataque muy fuerte que me hicieron una resonancia magnética del cerebro”, comentó Rolstone.

Durante su adolescencia, Charlie sufrió migrañas, mareos y desmayos, pero nunca le prestó atención, ya que pensó que se trataba de algo normal y nunca recurrió al médico para hacerse los exámenes correspondientes.

“He sufrido migrañas desde que era adolescente. Cada vez que toso, siento un dolor muy agudo en la cabeza que me cubre la parte posterior del cráneo. Solo dura unos 30 segundos, pero es suficiente para hacerme agarrar la cabeza. Ni siquiera puedo gritar o alzar la voz sin que me duela la cabeza. Sabía que tenía síntomas, pero pensaba que eran normales”, manifestó.

Así fue como le descubrieron la enfermedad

Pensaba que los síntomas iban a desaparecer con el tiempo, pero tras tres décadas se dio cuenta de que padecía esta terrible enfermedad y todo ocurrió cuando el 20 de setiembre pasado se desplomó después de regresar de un torneo de billar.

“Tuve que reconstruir el incidente después de despertarme, porque nadie me vio desmayar. Mi otra mitad estaba en la cama y yo había estado jugando al billar con mi equipo”, argumentó.

Ella no sabe cómo se desmayó, ya que estaba sola en su casa y lo último que recuerda era cuando iba en la ambulancia rumbo al hospital y ella pensó que los síntomas que tenía eran debido al cansancio.

“Nadie me vio desmayarme. Había estado despierta toda la noche anterior, preparando un pastel para el hijo de mi amiga, y me sentía cansada. Cerré la puerta trasera, fui a la sala de estar y comencé a sentirme como nunca antes me había sentido. Estaba muy desorientada, como si todo se moviera en cámara lenta. Era muy diferente del tipo de confusión que se siente por la falta de sueño”, manifestó.

Su pareja fue quien la encontró en el suelo y, al no saber qué estaba pasando y por qué ella estaba así, llamó a los servicios de emergencia y fue llevada al Hospital General de Watford.

Allí los médicos descubrieron que las convulsiones, los dolores musculares y el bulto en la cabeza que tenía debido a la caída que tuvo, le descubrieron que no solo tenía epilepsia, sino malformación de Chiari.

“No fue hasta que tuve un ataque importante que me hicieron una resonancia magnética del cerebro. Mi médico me llamó y me dijo que había encontrado cuatro cosas mal en mí, me dijo que tenía epilepsia, lesiones cerebrales, una aneurisma y la malformación de Chiari”, manifestó.

Los médicos estaban sorprendidos con la enfermedad que padecía, tanto así que le dijeron que muy rara vez se detecta a tiempo y que puede ser muy peligrosa, por los síntomas que presenta.

Al ver la gravedad, la remitieron al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía y por el resto de su vida debe estar medicada e informándoles acerca de los signos que presenta.

“Chiari ha comenzado a afectar mi vida cotidiana. No puedo trabajar de nueve a cinco y mi pareja se ha convertido en mi cuidadora a tiempo completo. Incluso hasta el punto en que me cuesta ver la televisión: sufro mareos si la cámara hace zoom demasiado rápido”, afirmó.