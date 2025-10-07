¿Cuáles son los 10 países más bellos del mundo? El ranking 2025 de Travel + Leisure lo revela

Vista de Paros, Grecia, elegida como el país más bello del mundo en los World’s Best Awards 2025 de Travel + Leisure. (Tour Travel and More/Tour Travel and More)

La revista internacional Travel + Leisure dio a conocer su lista de los 10 países más bellos del mundo como parte de sus reconocidos World’s Best Awards 2025, una votación anual en la que miles de lectores califican sus destinos favoritos de viaje.

El primer lugar fue para Grecia, elegida por su mezcla única de historia, gastronomía y paisajes del mar Egeo. La publicación destacó especialmente a la isla de Paros, nombrada la mejor isla del mundo este año, por mantener “una autenticidad que recuerda la Grecia de antaño”.

En declaraciones a la revista, Jacqui Gifford, editora en jefe de Travel + Leisure, explicó que el ranking “refleja el deseo de los viajeros por descubrir lugares con identidad, equilibrio y conexión cultural genuina”.

México conquista con su diversidad y calidez

En el segundo puesto aparece México, que repite presencia en la lista por su diversidad natural y riqueza cultural. El país recibió menciones especiales por San Miguel de Allende, reconocida como la mejor ciudad del mundo por segundo año consecutivo, y Ciudad de México, que figura en el top 10 por su vida cultural y oferta gastronómica de talla internacional.

Los votantes destacaron también la hospitalidad mexicana, su mezcla de paisajes tropicales, desiertos, montañas y playas, y la conexión entre tradición y modernidad que mantiene su atractivo ante el turismo internacional.

Japón, Italia y Nueva Zelanda completan el top cinco

Japón, Italia y Nueva Zelanda completan el top cinco por su mezcla de historia y naturaleza. (PHILIP FONG/AFP)

Japón ocupa el tercer lugar, gracias a su equilibrio entre tradición y tecnología, y su capacidad para ofrecer experiencias únicas, desde la paz de los templos antiguos hasta la modernidad de Tokio.

El cuarto puesto es para Italia, que sigue siendo un referente de arte, historia y gastronomía, con ciudades icónicas como Roma, Florencia y Venecia, además de los paisajes de la Toscana y la Costa Amalfitana.

Nueva Zelanda se posiciona quinta, destacada por su naturaleza diversa y compromiso ambiental. Sus escenarios de montañas, glaciares, playas y volcanes la convirtieron en una favorita entre los amantes de la aventura.

El top 10 de los países más bellos del mundo según Travel + Leisure

Costa Rica se ubica en el top 10 de los países más lindos del mundo (Alonso Tenorio)

Grecia – Cultura, gastronomía e historia viva. México – Diversidad natural y hospitalidad. Japón – Tradición, innovación y paisajes únicos. Italia – Arte, historia y encanto mediterráneo. Nueva Zelanda – Naturaleza salvaje y sostenibilidad. Costa Rica – Biodiversidad y ecoturismo. Suiza – Montañas, lagos y bienestar. Australia – Aventura y calidad de vida. España – Cultura vibrante y tradición. Francia – Glamour, arte y gastronomía.

Belleza con identidad

Según Travel + Leisure, los resultados de los World’s Best Awards 2025 reflejan una tendencia clara: los viajeros buscan destinos auténticos, sostenibles y culturalmente ricos. Los países mejor valorados son aquellos que logran equilibrar infraestructura turística con respeto a sus raíces.

*Nota con ayuda de IA.