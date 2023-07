Dejó solo a su perro en la casa y el animal se jaló una torta para sentarse a llorar

En el universo de las redes sociales todo es posible. Las historias que circulan por las diferentes plataformas causan diversas sensaciones a los usuarios que se encuentran del otro lado de la pantalla. Para que las mismas trasciendan, las personas suelen colocar un “like” o comentar el posteo para que genere un impacto tal que viralice esa publicación. En esta ocasión, un perro fue el protagonista de una historia que le trajo un dolor de cabeza a su dueño.

Al ser inquietos y curiosos, los animales suelen entrometerse en asuntos personales de sus dueños y así provocarles un gesto de indignación al ver cómo actúan, como le pasó a esta persona, en TikTok, que grabó cómo su perro le rompió varios billetes. “¿Qué hiciste?”, le marcó su dueño al mostrar como los papeles se encontraban destruidos.

LEA MÁS: Llevó el carro a arreglar y lo que le cobró el mecánico hizo que su historia se hiciera viral

La cara del perro, de total desconocimiento sobre lo que hizo, causó gracia en el público que vio cómo el creador de este contenido perdió alrededor de 30 mil pesos (unos 59 mil colones) por la actitud de su mascota, quien destrozó cada uno de los billetes de 500, 1000 y 2000 pesos.

Ay perrito, qué lindo, pero qué tortero. Foto: Captura de video

Al consumar su obra y publicar el contenido en las redes sociales, este usuario llamado @juanperoni10 recibió una gran interacción del público que llegó a observar esta publicación y logró que tenga 4 millones de visualizaciones.

En consecuencia, los comentarios no se hicieron esperar para comentar sobre la acción del perro y la pérdida económica de su dueño.

“A mí eso no me pasa, primero no tengo perro y segundo no tengo esa plata”; “Yo no veo pruebas contundentes de que haya sido él, lo declaró inocente”; “Hasta el perro sabe que esos billetes no valen nada”; “Por suerte la mía se conforma con romperme las zapatillas, frazadas y el cable de la PC” y “Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, fueron las respuestas más destacadas.

Caso similar

Anteriormente a este video que recorrió la plataforma y se volvió en uno de los más vistos, una mujer llamada Eva Tolosa mostró como su caniche adoptó la misma actitud de morder los billetes, aunque lo hizo de una manera más sigilosa. Por suerte, para la dueña, su mascota no le destrozó el dinero y quedó todo en un hecho cómico.

“La inseguridad está cada vez peor”, explicó la autora de este contenido al mostrar cómo su perro, de diminutas proporciones, se subió a la silla donde se encontraba la billetera y comenzó su modus operandi para extraer de la misma un fajo de billetes de 100 pesos.

LEA MÁS: Mujer agarró a su pareja entrando a motel con otra y se armó la de san Quintín

Una vez que detectó la acción de su mascota, la mujer encabezó un diálogo amistoso con el perro para tocarle su hocico y alertarlo de que no siga con su acción de morder los billetes. A raíz de este hecho, el video tomó carácter de viral y las repercusiones no tardaron en llegar para darle un color especial a un contenido que trascendió la pantalla para ser uno de los más vistos en TikTok.