Delcy Rodríguez revela cómo se comportó Trump en llamada telefónica que le hizo y de qué hablaron

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que sostuvo una conversación telefónica “larga, productiva y cortés” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contacto que marca un nuevo episodio en la relación bilateral entre ambos países.

La conversación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump marca un giro en la relación bilateral tras años de tensión. (MARCELO GARCIA/AFP)

“Sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo”, escribió Rodríguez a través de su canal oficial de Telegram, donde destacó el tono del intercambio y la disposición al diálogo entre las dos administraciones.

Agenda bilateral y temas pendientes

Según explicó la mandataria interina, durante la llamada se abordó una agenda de trabajo bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos, así como distintos asuntos que permanecían pendientes en la relación entre Caracas y Washington. No se ofrecieron detalles específicos sobre los temas tratados ni sobre eventuales acuerdos futuros.

Desde la Casa Blanca, Trump se refirió públicamente a Rodríguez con elogios, al describirla como una “persona formidable”, lo que fue interpretado por analistas como una señal de apertura política tras años de tensiones diplomáticas.

Contexto político en Venezuela

El contacto entre ambos líderes se produce en un escenario político excepcional. Rodríguez asumió la presidencia interina luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante una operación militar estadounidense en Caracas. En su mensaje, la gobernante evitó referirse a la situación personal de su antecesor, a quien previamente había calificado como “secuestrado”.

Donald Trump habló con Delcy Rodríguez en una llamada clave para la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos. (@WhiteHouse/X)

La llamada es vista como un primer paso hacia la redefinición de la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, luego de un prolongado período de confrontación política y sanciones internacionales.

