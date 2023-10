¿Demasiado delicado? Empezó un trabajo, pero renunció a los 47 minutos por algo que le dijo el jefe

Un hombre tomó una decisión que dejó a muchas personas sorprendidas, mientras que otras lo felicitaron. Tras empezar un nuevo trabajo en California, renunció solo 47 minutos después de su entrada. Al tener que elegir entre su trabajo y su gato, no tuvo mucho que pensar: Agarré mis cosas y me fui“.

La historia de Howlett ha dado mucho de qué hablar en la red social de videos, en la que el influencer es conocido con el usuario @Jordan_The_Stallion8, con el que cuenta con 11,2 millones de seguidores y acumula más de 468 millones de ‘Me gusta’. Gracias a sus videos, sus fans pueden confirmar que es un amante de los gatos, con quienes suele compartir diferentes momentos.

Hombre prefirió a su gato

Howlett, que se presenta en LinkedIn como creador de contenido, se unió a otro clip para dar respuesta a la pregunta: “¿Cuál fue el empleo que dejaste más rápido y cuánto tiempo duraste?”. El hombre, que se ha desempeñado como asesor financiero y project manager, explicó que a uno de sus trabajos renunció a los 47 minutos de entrar, luego de hablar con uno de sus jefes.

El residente de California compartió un video en el que dio los detalles al respecto. Antes de conseguir el trabajo, había tenido que pasar por dos o tres entrevistas, así que estaba emocionado de comenzar. “El primer día me registré. A las 12:30 apareció uno de los supervisores de mi empleo y me saludó. ‘Un placer conocerte, ¿cómo estás?’, me dijo”, comentó el tiktoker.

En el clip que recibió más de 630 mil ‘Me gusta’, y en el que se observa a Howlett sosteniendo un gato gris entre sus brazos, el hombre explica que su supervisor se dio cuenta de que tenía pelos de su mascota en la ropa, por lo que le preguntó acerca de si tenía algún felino en casa, a lo que él respondió con un “sí, se llama Harvey”, al mismo tiempo que sacó su teléfono para mostrarle algunas fotos del animal.

Hombre prefirió a su gato

Sin embargo, el tiktoker no recibió la respuesta que esperaba, dado que el supervisor le dijo: “En algún momento vas a tener que elegir entre el trabajo y tu gato porque mis alergias son demasiado fuertes como para tener pelos de gato a mi alrededor”, recordó el influencer, que tuvo que tomar su decisión.

LEA MÁS: Mamá creía estar velando a su hijo muerto, pero este le hizo una videollamada: “Estoy vivo”

“¿Me estás pidiendo que elija entre Harvey o este trabajo?”, le preguntó Howlett al empleador, que respondió con un firme sí. Sin dudarlo, a las 12.47 de ese día dejó el trabajo. “Agarré mis cosas, me fui de la empresa y no volví más. Harvey y yo somos un equipo, estamos muy unidos”, afirmó en el video que pronto comenzó a ganar reproducciones.

Los usuarios alaban su decisión

“Harvey te mira como ‘¡Te amo, hombre!’”; “¿Quién eres tú para decirme que elija entre un extraño o mi hijo?”; “La familia está antes que el trabajo”; “Somos un solo paquete, fin de la historia y eso es todo”; “Soy alérgico a mi propio gato, simplemente lo sufro. Porque él es mi mejor amigo de principio a fin”; “Si alguien me dijera elige entre el mundo o tu gato elegiría a mi gato seguro, eres un héroe”, fueron solo algunos de los miles de mensajes de apoyo que le dejaron en TikTok.