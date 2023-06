Denuncian que un juego de mesa se encarga de difundir cultura de la violación

Quand Memes es presentado como un juego de mesa alejado de lo “políticamente correcto” y “transgresor”, por lo cual es blanco de numerosas críticas en las redes sociales de Francia por propagar la cultura de la violación con la excusa del humor negro.

Prohibido para menores de 16 años y calificado de transgresor, “Quand Memes es un juego para disfrutar sin moderación, ¡entre adultos que consienten!”, según la frase que concluye su descripción.

Quand Memes no les ha caído bien a los francesas. Twitter

¿En qué consiste? Se reparten a los jugadores seis cartas con proposiciones escritas, todas empezando por “Cuando...”: “Cuando alguien te pregunta qué quieres hacer después de graduarte”, “Cuando tienes una conversación de tres y los otros dos solo hablan entre ellos”, “Cuando tienes una relación, pero te enamoras a primera vista cada 10 minutos”... Entonces se revela una imagen, y el objetivo es emparejarla con la frase que haga reír más al maestro del juego.

“Algunas se pasan de la raya”

Quand Memes parece un juego de mesa inocente a primera vista, Sin embargo, en los últimos días se encuentra en el centro de una polémica en las redes sociales, después de que un excandidato a las legislativas de la coalición de izquierdas NUPES, Noé Petit, publicara un tuit para denunciar el contenido de algunas de las cartas que según él, promueven la cultura de la violación.

“Descubrí Quand Memes en un bar de juegos. Hay un montón de cartas, la mayoría más o menos graciosas, para tomárselas en segundo grado, pero algunas se pasan de la raya, lo que plantea un verdadero problema. Incluso sin alcohol, tienes que releerlas dos o tres veces para estar seguro, y por desgracia no estás soñando, eso es lo que dicen”, afirma Petit al diario Le Parisien.

De las 220 cartas que se ofrecen, tres en particular llaman la atención: “Cuando él cambia de agujero ‘sin querer’”, “Cuando ella te suplica que no acabes dentro de ella”, “Cuando te la chupan y estás a punto de correrte, pero no le avisas”, unas propuestas que para muchos internautas van demasiado lejos.

Muchas cartas tienen frases muy pasadas de tono. Twitter

“Repugnante”

Pero hay otras cartas problemáticas: “Cuando coges el sida pero te das cuenta de que se lo puedes contagiar a todos los que odias”, “Cuando después de flirtear contigo toda la noche, te dice que tiene su periodo”, “Cuando ya van por la decimoquinta cita y todavía él no quiere follar contigo”, “Cuando se sienta en tu falda y te dice que tu celular la lastima, pero que tu celular está sobre la mesa”, “Cuando conoces a alguien que no se acuesta en la primera noche”, rezan algunas.

“Repugnante”, “qué horror”, “gravísimo”, los comentarios de los internautas al tuit de Petit son en su mayoría negativos –aunque otros defienden que estas situaciones “nos pueden pasar a todos y no tienen un vínculo directo con una violación”. Como consecuencia, muchos pidieron la retirada del juego y se pusieron en contacto con Asmodee, la empresa asociada al juego en las plataformas de venta.

“Quand Memes fue distribuido por Asmodee y no su diseño editorial. Este juego ya no está disponible en nuestro catálogo y no se vende desde hace varios años. A la luz de sus comentarios, pondremos en marcha una revisión de los juegos para mayores de 18 años que distribuimos”, reaccionó la empresa.

En efecto, aunque sigue disponible en las páginas web de algunas tiendas de productos culturales, Quand Memes ya no se encuentra en stock en estado nuevo. Antes de Quand Memes, otros juegos calificados de políticamente incorrectos fueron objeto de debates, como Blanc Manger Coco o Limite Limite.