Las calles de Manhattan, en Nueva York, se llenaron de color, música y personajes gigantes este sábado 28 de noviembre, con la celebración del tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que este año tuvo un ingrediente especial: su edición número 100.

Enormes globos, bandas y mucho color brillaron en la ciudad de Nueva York. (VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP)

Miles de personas se acercaron para disfrutar del espectáculo, que reunió enormes globos inflables, carrozas, bandas musicales y presentaciones artísticas, en una de las actividades más populares de Estados Unidos y que marca el inicio de la temporada navideña.

La celebración tuvo que esperar dos días más de lo previsto, ya que originalmente estaba programada para el jueves 26 de noviembre, fecha en la que se celebra Acción de Gracias en ese país. Sin embargo, los organizadores decidieron trasladarla al sábado debido a una fuerte tormenta que amenazaba con provocar intensas lluvias, inundaciones costeras y fuertes ráfagas de viento.

Spiderman no puede faltar en un desfile en la Gran Manzana, su casa. (GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP)

La decisión fue histórica, pues se trató de la primera vez que el desfile tuvo que ser reprogramado por condiciones climáticas en sus 100 años de historia.

Pese al cambio, la organización logró mantener gran parte de la programación prevista, con 100 globos e inflables, cerca de 1.000 payasos y numerosas carrozas y agrupaciones musicales.

Santa no podía faltar en el evento que le da la bienvenida a la Navidad. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)

El recorrido, de aproximadamente cuatro kilómetros, atravesó Manhattan hasta llegar a Herald Square, frente a la tienda principal de Macy’s, donde Santa Claus puso el broche de oro a una jornada que volvió a reunir a miles de personas.

*Nota realizada con ayuda de Inteligencia Artificial.

Bluey es uno de los personajes favoritos de los niños y por eso no podía faltar. (GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP)

El evento es muy esperado y las calles lucen a reventar. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)

Pikachu convirtió su pokébola en una especie de avión. (VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press via AFP)

Al infinito y más allá, gritó Buzz en las calles de Manhattan. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)

La música no puede faltar para animar el ambiente. (GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP)

Mickey es de los infaltables en ese tipo de desfiles. (GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP)