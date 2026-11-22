La misión espacial europeo-japonesa BepiColombo ingresó a la órbita de Mercurio, el menor planeta del Sistema Solar, después de ocho años de viaje, anunció este domingo la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés).

La unidad de dinámica de vuelo “ya confirmó que la nave logró la captura orbital alrededor de Mercurio”, informó la ESA en la red social X, precisando que sus equipos analizaban los datos enviados por BepiColombo.

Horas antes, el sábado por la noche, la agencia había señalado que la sonda había realizado el giro previsto y que sus propulsores debían encenderse durante 37 minutos para reducir su velocidad y entrar en la órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol.

Científicos redefinieron las distancias del sistema solar y concluyeron que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra en promedio. (Canva/Canva)

Lanzada en octubre de 2018, la nave, de cuatro toneladas, recorrió más de 10.000 millones de kilómetros y efectuó nueve sobrevuelos planetarios para ajustar su velocidad y trayectoria rumbo a Mercurio.

A partir de abril de 2027, la sonda MPO (Mercury Planet Orbiter) de la ESA estudiará el planeta con una precisión sin precedentes, aproximándose hasta 480 kilómetros de su superficie.

Por su parte, la sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter), de la agencia espacial japonesa JAXA, analizará el entorno espacial de Mercurio y, en particular, su campo magnético, siguiendo una órbita elíptica que la alejará hasta 11.000 kilómetros.

Según el plan de vuelo, ambas sondas deberán separarse los días 9 y 10 de diciembre para ocupar sus respectivas órbitas.

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La misión debe “ofrecer a la humanidad y a la comunidad científica imágenes inéditas de Mercurio y abrir un nuevo capítulo en nuestra comprensión del Sistema Solar”, anticipó este año Santa Martinez, responsable de la misión en la ESA.