Director de un colegio se convirtió en un héroe al forcejear contra hombre que planeaba ataque armado

Un director de un colegio se convirtió en protagonista de un acto de valentía tras enfrentar a un atacante armado dentro de un centro educativo en Oklahoma.

La acción del hombre evitó lo que pudo convertirse en una tragedia mayor, según reportes de medios internacionales.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril en la Pauls Valley High School, cuando Victor Lee Hawkins, un exestudiante de 20 años, ingresó al lugar portando dos armas cargadas, reportó People.

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El director se le fue encima al atacante. (KOCO 5 News/YouTube)

Así ocurrió el ataque armado

De acuerdo con la información difundida por el medio internacional, el joven habría ingresado con la intención de atentar contra estudiantes, personal y contra sí mismo.

Incluso, según sus propias declaraciones a las autoridades, buscaba replicar lo ocurrido en el tiroteo de Masacre de Columbine.

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Testigos relataron que el sospechoso apuntó inicialmente a una estudiante y ordenó a los presentes que se tiraran al suelo. En ese momento, al intentar disparar, el arma falló.

Posteriormente, el atacante logró realizar varios disparos, lo que generó momentos de pánico dentro de la institución.

La intervención que evitó una tragedia

Fue entonces cuando el director Kirk Moore decidió intervenir sin dudarlo. En medio del caos, se enfrentó al agresor, quien le disparó en la pierna derecha.

A pesar de la herida, Moore continuó forcejeando con el atacante hasta que, con la ayuda de un asistente, lograron desarmarlo. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad del centro educativo.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso enfrenta cargos por disparar con intención de matar, porte ilegal de armas y amenazas con arma.

Reconocimiento y preparación

El accionar del director ha sido ampliamente reconocido por autoridades y comunidad educativa, destacando su rápida reacción para proteger a los estudiantes.

“Como tantos educadores en todo el país, nos preparamos para estos eventos a través de entrenamiento y evaluación cuidadosa de las amenazas”, expresó el director en un comunicado, según reportó NBC.