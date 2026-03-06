Internacionales

Discusión familiar termina en tragedia: hijo mata a su padre

El hombre intervino en una discusión entre sus padres y terminó estrangulando a su papá, según informaron autoridades en Nueva York

Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

Un conflicto familiar terminó en tragedia en el estado de Nueva York, Estados Unidos, donde un hombre fue acusado de asesinar a su propio papá tras intervenir en una discusión entre sus padres.

Según informaron autoridades, el sospechoso, identificado como Hans Knickerbocker, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su padre, Philip Knickerbocker, de 63 años.

Hallazgo dentro de la vivienda

El incidente ocurrió el 25 de febrero en la localidad de Russell, cerca de la frontera con Canadá.

La policía estatal respondió a una llamada al 911 y al llegar encontró a Philip Knickerbocker sin vida en el sofá de la vivienda familiar.

Tras iniciar la investigación, los detectives determinaron que padre e hijo se habían involucrado en una fuerte discusión que escaló a una confrontación física.

Intentó defender a su madre

De acuerdo con documentos del caso citados por medios estadounidenses, el conflicto comenzó cuando Philip discutía con su esposa sobre su matrimonio.

Durante la pelea, el hombre le arrojó café en la cabeza e intentó golpearla, lo que provocó que su hijo interviniera.

Hans salió de su habitación para confrontar a su padre y presuntamente lo golpeó antes de estrangularlo, según el reporte policial.

Autopsia confirmó homicidio

Inicialmente, el sospechoso fue arrestado por obstrucción criminal de la respiración, pero tras realizarse la autopsia se confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Con ese resultado, las autoridades reclasificaron el caso como homicidio y presentaron el cargo de asesinato en segundo grado contra el hombre.

