EPCOT SE MODERNIZA

Epcot, el segundo parque más antiguo de Disney World, será sometido a una modernización necesaria. Una atracción de “Guardians of the Galaxy” en el Mundo del Futuro modernizará el tema espacial del parque y reemplazará el juego Universe of Energy, que cierra este verano. La atracción Ratatouille: The Adventure, que se originó en Disneyland Paris, estará ahora también en el Pabellón Francés de Epcot. El TRON Lightcycle Power de Disneyland en Shanghái también llegará a Estados Unidos, al Magic Kingdom.