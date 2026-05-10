Donald Trump publica archivos secretos de OVNIS y desata locura mundial

El gobierno de Estados Unidos volvió a encender el debate mundial sobre los ovnis luego de que el Pentágono publicara archivos “nunca antes vistos” relacionados con fenómenos anómalos no identificados, incluyendo fotografías, videos y reportes militares recopilados durante décadas.

Trump ordenó publicar los documentos

Donald Trump tampoco ha querido disculparse con el papa León XIV por sus críticas al pontífice. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

La desclasificación ocurrió después de que el presidente Donald Trump solicitara este año hacer públicos archivos relacionados con vida extraterrestre, ovnis y fenómenos aéreos no identificados.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”, publicó el Departamento de Defensa en redes sociales.

Hay reportes desde 1947 hasta la actualidad

Según CNN, entre los documentos liberados aparecen cientos de páginas con testimonios e informes sobre supuestos ovnis ocurridos entre 1947 y 1968.

Sin embargo, también existen archivos mucho más recientes.

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Los reportes incluyen:

objetos extraños vistos en Iraq en 2022

luces misteriosas observadas en Siria en 2024

informes militares desde Grecia y Emiratos Árabes Unidos

Astronautas de la NASA también reportaron luces extrañas

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la inclusión de reportes realizados por astronautas de las misiones Apolo.

Durante la misión Apolo 12 en 1969, el astronauta Alan L. Bean aseguró haber visto “destellos de luz” desplazándose en el espacio.

“Parece como si algunas de esas cosas estuvieran escapando de la Luna”, comentó en aquel momento.

Años después, durante el Apolo 17, otros astronautas describieron partículas luminosas “muy brillantes”.

El Pentágono pide cautela

Estados Unidos desclasificó videos, fotografías y documentos relacionados con fenómenos anómalos no identificados. (Alejandro)

A pesar del impacto de los documentos, el Departamento de Defensa aclaró que muchos de los reportes corresponden a interpretaciones subjetivas de quienes escribieron los informes.

Por eso, insistieron en que los textos no deben tomarse como pruebas definitivas sobre vida extraterrestre.

Redes sociales explotan con teorías

La publicación de los archivos rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre extraterrestres, conspiraciones y supuestos contactos con otras formas de vida.

Incluso las declaraciones recientes del expresidente Barack Obama, quien dijo que los alienígenas son “reales” aunque aclaró que nunca vio evidencia directa, aumentaron todavía más la conversación mundial.

“¿Qué demonios está pasando?”

Trump también reaccionó a la publicación de los archivos y aseguró que ahora la gente podrá decidir por sí misma qué pensar sobre estos fenómenos.

“¿Qué demonios está pasando?”, escribió el mandatario antes de cerrar con un mensaje que rápidamente se viralizó:“¡Diviértanse y disfruten!”.