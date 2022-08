Dos hermanos se tomaron un selfi y al revisar la foto vieron que sale un niño fantasma

Gabriel y Kristian Ashmore fueron a jugar al parque como un día cualquiera de sus vidas. De hecho, los hermanos de 14 y 12 años, respectivamente, se divirtieron, rieron y sacaron fotos.

Sin embargo, la feliz jornada se transformó en sorpresa cuando al repasar las imágenes que tomaron durante la tarde, descubrieron una figura detrás de ellos que parecía un niño fantasma. Ambos se asustaron tanto al punto que esa noche no pudieron dormir.

Los hermanos se asustaron muchísimo al ver la figura. La Nación, Argentina

La fotografía que los atemorizó se la tomaron mientras jugaban con unos neumáticos abandonados. De hecho, los hermanos los colocaron de manera tal que apilados simulaban una suerte de torre. Acto seguido, Kristian ingresó en el cilindro improvisado y ambos posaron para la cámara.

Cuando revisaron bien las fotos, fue que vieron que en el interior de las ruedas se podía vislumbrar la cara de otro niño que expresaba un leve sonrisa algo malvada. Los hermanos se aterrorizaron y le mostraron la foto a su madre, quien también vislumbró con claridad el rostro fantasmal. Enseguida, les consultó a sus hijos si se trababa de una broma y si ellos habían incorporado esa figura a través de un editor de fotos, pero le juraron que no.

“Yo estaba como: ‘Debe haber una explicación para esto’, así que les pregunté si habían agregado la cara en Photoshop. Ambos insistieron en que no lo habían hecho. Traté de ver si podía editar una cara yo misma, pero no pude hacerlo”, relató Ayesha Wilson-Bent al medio británico Daily Mail.

Y agregó: “Estaban tan conmocionados y asustados, que sabía que no se habían metido con la foto. Mis muchachos no son editores avanzados de Photoshop. Además miré los momentos en que tomaron la foto y cuando me la enviaron, fueron literalmente segundos. No hubo tiempo para que lo editaran. No hay explicación”.

Esta es la famosa foto, vean al fondo de los neumáticos. La Nación, Argentina

Asimismo, la madre de los adolescentes describió que sus niños tenían mucho miedo tras ver esa imagen. “Kristian estaba aterrorizado. Acabó durmiendo en mi habitación esa noche, estaba tan asustado”, reveló la mujer de 36 años.

La familia publicó el selfi en las redes sociales, para ver si alguien encontraba un motivo lógico para esa sombra espectral. “Los comentarios fueron muy 50-50: mucha gente piensa que es real, pero muchas otras personas decían: ‘No, es retocado con Photoshop, es falso’”, contó Ayesha.

“Definitivamente no es falso, cariño, es una niña de unos nueve años. Obviamente quiere jugar con sus hijos. Tan triste cuando el espíritu se pierde, bendita sea... brillante. Gracias por compartir”, “Malditas opiniones negativas de la gente, si sabes que es real, eso es todo lo que importa”, “Qué montón de basura”, “Editor aficionado en el trabajo aquí: la cara estaba claramente colocada allí', fueron algunos de los tantos comentarios que escribieron los usuarios en la particular publicación.