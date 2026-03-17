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Dos hombres enfrentan la justicia en Kenia por tráfico de hormigas

Algunas hormigas pueden venderse en el extranjero por alrededor de unos 47 mil colones cada una

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Por AFP

Dos hombres comparecieron este martes ante un tribunal de Kenia, acusados de intentar contrabandear miles de hormigas a China, un comercio tan insólito como lucrativo.

Estos insectos son considerados en China afrodisíacos, manjares o mascotas, explicó el abogado defensor David Lusweti Namai.

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Estos insectos son considerados en China afrodisíacos, manjares o mascotas. (Shutterstock)

Uno de los dos acusados, un ciudadano chino, fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto internacional de Nairobi con más de 2.200 hormigas en su equipaje, entre ellas 1.948 de la codiciada especie Messor cephalotes.

Las hormigas Messor cephalotes son particularmente apreciadas y pueden venderse en el extranjero por alrededor de 100 dólares (47 mil colones) cada una.

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El otro acusado, un keniano, es acusado de haber vendido al primero 1.300 hormigas por 100 chelines kenianos (0,77 dólares) cada una.

Fue arrestado el 13 de marzo en el Valle del Rift en posesión de 1.000 hormigas vivas de una especie no especificada, y 113 hormigas Messor cephalotes escondidas en jeringas.

este insecto, que es capaz de afectar cultivos indirectamente, así como atacar animales domésticos y silvestres.
Algunas pueden venderse en el extranjero por alrededor de 100 dólares cada una (Rafael Pacheco Granados)

También se le acusa de haber vendido hormigas a tres personas condenadas el año pasado por el mismo delito.

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Ambos acusados, que se declararon inocentes, están siendo procesados por tráfico de vida silvestre sin permiso y conspiración, y se enfrentan a hasta siete años de prisión, según su abogado.

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