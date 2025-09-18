Eclipse solar total: la NASA confirma fecha, hora y países donde se verá el más largo del siglo

El eclipse solar total más largo del siglo durará 6 minutos. foto: La Nación Argentina (la nación argen/la nación argentina)

El 2 de agosto de 2027 quedará marcado en la historia como el día en que ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI, un espectáculo astronómico que tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo, según confirmó la NASA.

Este fenómeno, que podrá ser visto desde varios continentes, será una oportunidad única para los amantes de la astronomía y para cualquiera que quiera vivir la experiencia de ver el cielo oscurecerse en pleno día.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

La NASA señaló que la fecha exacta del eclipse será el lunes 2 de agosto de 2027. A diferencia de otros eventos similares, este durará más de seis minutos, superando con creces al eclipse de 2024 y solo comparable con el histórico de 1991.

Los expertos recomiendan prepararse con tiempo: adquirir lentes certificados (ISO 12312-2) o telescopios adecuados para observarlo sin riesgo, y planear viajes hacia zonas con cielos despejados y sin contaminación lumínica.

Lista de los países donde se podrá ver el eclipse solar total más largo del siglo.foto: La Nación Argentina (la nación argen)

Países donde se podrá ver el eclipse solar total de 2027

El recorrido de la sombra de la Luna pasará por varias regiones de Europa, África y Asia. Entre los países que podrán disfrutarlo destacan:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

El punto de mayor duración será en Luxor, Egipto, donde la totalidad se extenderá por 6 minutos y 23 segundos.

La trayectoria del eclipse solar de 2027

La trayectoria comenzará en el océano Atlántico, cruzará por el norte de África (Marruecos, Túnez, Libia y Egipto) y continuará hacia la península arábiga, finalizando en el océano Índico.

LEA MÁS: Esto es lo que debe saber sobre el eclipse solar más largo del siglo

La NASA calcula que la sombra de la Luna se moverá a unos 258 kilómetros por hora, cubriendo cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Aunque representa solo una pequeña fracción del planeta, será suficiente para que millones de personas puedan presenciar este evento único.

el eclipse se podrá ver en el 2027 en algunos países. (Canva/Canva)

LEA MÁS: Eclipse: vea las maravillosas fotografías que dejó el bello fenómeno anoche

Un fenómeno que no se puede perder

Si usted es amante de los fenómenos astronómicos, este es el momento para marcar la fecha en el calendario. El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 promete ser el más impresionante del siglo y una experiencia que difícilmente se repetirá en su vida.