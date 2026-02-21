EE. UU. retira visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

El gobierno estadounidense anunció este viernes la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos que no identifica por actividades que “socavaron la seguridad regional”, una acusación que Chile niega.

Algo similar les ocurrió a varios políticos y funcionarios costarricenses que sufrieron la revocación de su visa estadounidense durante el mandato de Rodrigo Chaves.

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esos tres chilenos, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric ha sido muy cuestionado por Estados Unidos. AFP (RAUL BRAVO/AFP)

“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno”, advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, informó posteriormente en un video enviado a la prensa de que es uno de los sancionados.

“He sido informado recientemente de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país. Lo que lamento profundamente”, aseguró Muñoz.

LEA MÁS: Fracción del PLP reaccionó a cancelación de visas de dos de sus diputadas como pocos esperaba

El comunicado de Estados Unidos añade que el país espera “avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast”.

La victoria electoral del ultraconservador José Antonio Kast fue recibida con satisfacción con Washington, que teje alianzas con gobiernos afines en la región para afianzar su agenda diplomática y económica, en particular frente a China, gran inversor en la región.

“Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio” advierte el texto.

José Antonio Kast cuenta con el respaldo de Estados Unidos. AFP (JAVIER TORRES/AFP)

Kast asume su mandato el 11 de marzo.

La AFP solicitó al Departamento de Estado la identidad de los sancionados, pero un portavoz declinó la respuesta por “motivos de confidencialidad” de los interesados.

El Departamento de Estado anunció sin embargo una revocación de visa para el director de una cárcel de alta seguridad nicaragüense el jueves, y dio su identidad: Roberto Clemente Guevara Gómez.

LEA MÁS: Defendió más Rodrigo Arias a las diputadas a las que les cancelaron las visas que sus mismos compañeros

Ninguna justificación

El gobierno chileno negó las acusaciones contra sus funcionarios y condenó la sanción estadounidense.

“Nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, dijo Boric a la prensa durante su gira en la Isla de Pascua, un territorio insular chileno ubicado en medio del Pacífico.

El mandatario chileno acusó que “esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación”.

Marco Rubio le tiró fuerte al presidente chileno. AFP (ALEX BRANDON/AFP)

El canciller chileno Alberto van Klaveren se reunió con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación.

El gobierno chileno criticó no haber sido notificado oficialmente de la sanción.

“Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”, agregó Boric en su cuenta en X.

LEA MÁS: Johana Obando habló sin pelos en la lengua luego de que Estados Unidos le cancelara la visa

Boric ha sido un crítico de la gestión del presidente Donald Trump. En una visita a la India, el chileno acusó al estadounidense de “pretender ser un nuevo emperador” con sus políticas arancelarias.

Recientemente, Chile envió un millón de dólares a través de la ONU a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.

“No recuerdo una sanción semejante a tres altos funcionarios nacionales, en democracia”, declaró a la AFP mediante un mensaje el excanciller Heraldo Muñoz.

Óscar Arias habló sobre retiro de su visa en conferencia de prensa. John Durán (Canva/Diseño Canva)

Sucedió parecido en Costa Rica

En Costa Rica, varios políticos y funcionarios de alto nivel han sufrido la revocación de su visa estadounidense, destacando figuras críticas del gobierno actual o vinculadas a posturas pro-China sobre la red 5G. Entre los afectados se encuentran diputados de oposición, un expresidente y un magistrado.

Algunos de los políticos que han perdido la visa estadounidense, según reportes, incluyen: a Vanessa Castro: Diputada de la Asamblea Legislativa, vinculada a supuestos lazos con intereses chinos.

Rodrigo Arias: Presidente del Congreso.

Johana Obando fue una de las primeras en perder su visa a Estados Unidos. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar Arias: Expresidente y Premio Nobel de la Paz.

Francisco Nicolás: Diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

Johana Obando: Legisladora del Partido Liberal Progresista.

Cynthia Córdoba: Legisladora del Partido Liberal Progresista.

Paul Rueda: Magistrado.

Ana Sofía Machuca: Auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).