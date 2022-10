El dinero trae felicidad, bienestar físico y salud mental, revela un estudio

Billetes de Costa Rica, moneda, Colones (Shutterstock)

En algún momento de la vida seguramente has escuchado la frase que el dinero da la felicidad , ¿o no? Probablemente esto resulta un tema quizás un poco cuestionado por todas y todos, pues cada uno tenemos nuestra propia opinión al respecto. Pero, ¿y si esta afirmación en realidad no es tan equivocada?, ¿es posible que el dinero sí de la felicidad? Experta de la UNAM nos explica.

La profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Melisa Chávez Guerrero , en entrevista para El Universal aseguró que el dinero no lo es todo. Sin embargo, sí es un factor importante, “ya que vivimos en un entorno capitalista donde nos permite cubrir ciertas comodidades. Y donde se promueve que gastemos, que mostremos nuestra capacidad de pago, lo cual, al final es lo que tiene valor en la sociedad “, dijo.

De acuerdo con el estudio “Los agudos picos de la pobreza: la escasez financiera está relacionada con niveles más altos de intensidad de la angustia en la vida diaria”, retomado por UNAM Golabal , el profesor de la Universidad de Harvard , Jon Jachimowicz, señala que el dinero no es la felicidad en sí. Al contrario, es un bien que sirve para llegar a la felicidad.

El académico detalla que el dinero ofrece calma y control para manejar situaciones imprevistas. Por ejemplo, desde pedir comida a domicilio, hasta algo más importante, como una hospitalización.

En la investigación participaron 522 personas, cuyos ingresos alcanzan entre 10 mil y 150 mil dólares

¿El dinero es fuente de felicidad y bienestar?

En la investigación participaron 522 personas, cuyos ingresos alcanzan entre 10 mil y 150 mil dólares. Durante el estudio, el equipo de investigadores solicitó a los participantes, anotar a lo largo de 30 días sus emociones y aquellos eventos que ocurrieran en el día.

Como resultado, Jachinowicz encontró que las personas con mayores ingresos tenían menos estrés negativo. Por ello, el profesor de la Universidad de Harvard concluyó que el dinero reduce el estrés intenso. Otro de los hallazgos de la investigación fue que tener solvencia económica disminuye el estrés, ya que esto ocasiona la sensación de mayor control de eventos desfavorables.

Ante esta situación, la académica de la UNAM indicó que los resultados de dicha investigación se relacionan con los postulados de la pirámide de Maslow , un esquema propuesto por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, donde se jerarquizan en cinco niveles las necesidades humanas.

“Si nuestras necesidades básicas están satisfechas, eso nos permite pensar en otras cosas. Tales como usar nuestro ancho de banda cognitivo, es decir, nuestros recursos de atención, memoria y procesamiento de información, para otros objetivos que identificamos con el bienestar . Cuando lo básico está cubierto, da tiempo para otro tipo de pensamientos”, precisa Chávez Guerrero.

Al respecto, la profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que los seres humanos buscan una receta para la felicidad y bienestar . Sin embargo, resulta complicado pensar en algo que funcione para todas y todos, pues es necesario incluir factores como el acceso a servicios de salud y educación. Una vez que las necesidades básicas sean cubiertas, entonces se pueden buscar aspectos de realización personal, los cuales, implican dinero.

Jachinowicz encontró que las personas con mayores ingresos tenían menos estrés negativo

“Entonces ese (el dinero) sería un elemento muy importante. Pero no se trata solamente de más dinero, por el dinero en sí mismo. Sino que, desde luego, como un fin, para lograr diversos objetivos. Yo lo consideraría como un escalón que nos permite llegar a otro lugar al que aspiramos”, concluye la académica.

¿Por qué el mundo es feliz?

De acuerdo con el portal de estadísticas Statista, en un estudio global sobre la felicidad realizado de noviembre a diciembre de 2021, donde participaron 30 países, la salud y el bienestar físico representa la principal fuente de felicidad para las y los encuestados.

En segundo lugar, el 53% de los participantes indicó la salud y bienestar mental . Mientras que, en la tercera y cuarta posición se ubicaron con 49%, la relación con la pareja y sentir que la vida tiene sentido, respectivamente. En tanto que, tener más dinero se colocó en el lugar número once de las principales fuentes de felicidad, con el 42%.