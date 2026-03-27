El dramático relato de mujer que se tiró de un carro de plataforma digital

Una joven denunció que tuvo que lanzarse de un vehículo de conocida plataforma digital mientras viajaba con su bebé de un año, luego de comenzar a sentirse mal de forma repentina.

El caso que se dio en Argentina generó conmoción por el testimonio que ella misma compartió en TikTok, donde describió con detalle los minutos de angustia que vivió.

El relato que compartió en TikTok

La joven contó en TikTok cómo logró escapar del vehículo con su bebé. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Según contó, todo ocurrió pocos minutos después de iniciar el trayecto.

“En primer lugar, cierro la puerta y agarra por Rivadavia derecho. A los dos minutos yo me empiezo a sentir mal. Se me empezaron a dormir las manos, se me empezaron a dormir los pies, las piernas. Empezó a arder la garganta”, relató.

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La joven aseguró que no sabe con certeza qué pasó dentro del carro. “No sé en qué momento, si fue algo que toqué, si el chofer tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento, como que se agachó, hizo esto y no sé qué me pasó”, dijo.

“Aproveché que bajó la velocidad”

En medio del miedo, explicó que evitó pedirle ayuda al conductor porque temió una reacción peor. “Yo no le iba a decir disculpe, me siento mal, o frene, porque qué sé yo si va a acelerar”, contó.

Por eso, decidió actuar en el primer instante que tuvo. “Aproveché que estaba llegando a la avenida y, como bajó la velocidad, manoteé la puerta, agarré a mi bebé de la cabeza así y yo no sé cómo me tiré, no sé cómo hice para caer de pie, no sé cómo no me lastimé, no entendía nada de la adrenalina que tenía”, narró.

Tras salir del vehículo, corrió a pedir ayuda y fue auxiliada por vecinos de la zona, mientras que el conductor huyó con la puerta abierta. El caso quedó en investigación.