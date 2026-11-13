El papa regresó a Chiclayo y vivió un emotivo reencuentro con Perú

El papa León XIV regresó este viernes a Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años y se mostró feliz de tener este hermoso reencuentro.

Cientos de miles de fieles, algunos con sombrillas, la mayoría con gorras, recibieron bajo un calor sofocante al sumo pontífice en las pampas de Pimentel, una árida extensión cercana al Pacífico a 15 kilómetros de la ciudad del norte peruano, donde se celebró la ceremonia católica.

El papa les comentó que está “superando” sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente.

El papa León XIV pidió que lo mantengan en oración. AFP (SIMONE RISOLUTI/AFP)

Algunas personas alzaban a sus bebés, que recibieron la bendición de León XIV desde el papamóvil cuando recorría a su llegada la explanada del público en medio de estruendosos vitoreos.

El papa, de 71 años, se sometió a mediados de octubre a una cirugía para extirparse un nódulo canceroso de un pulmón. Por un tiempo estuvo en duda la viabilidad de su intensa gira de 12 días por Sudamérica, que inició en Uruguay, pasó por Argentina y tiene como última etapa Perú, donde vivió casi dos décadas.

Cientos de miles de fieles, algunos con sombrillas, la mayoría con gorras, recibieron bajo un calor sofocante al sumo pontífice. AFP (CONNIE FRANCE/AFP)

“¡Qué alegría volver a Chiclayo!”, exclamó León XIV, al iniciar su homilía. “Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando”, declaró, seguido de un estallido de aplausos.

Los militares distribuían botellas de agua y bomberos disparaban chorros de agua para hidratar a la muchedumbre bajo temperaturas cercanas a los 30ºC. Los fieles mandaban a callar a quienes vendían lentes de sol y recuerdos del sumo pontífice.

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César Arroyo, un devoto de 65 años, caminó 10 kilómetros para asistir a la misa empujando un carrito con la estatua de un Cristo. “Estamos pidiendo que se recupere” su salud, dijo a la AFP. “Es quizás no nacido” en Perú, “pero lleva ese corazón chiclayano”.

El primer papa estadounidense, también nacionalizado peruano, llegó el miércoles a Perú. El domingo su resistencia será puesta a prueba: estará en cuatro ciudades, incluida la andina Cusco, a 3.400 metros de altitud.

En su primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1.400 millones de fieles el año pasado, León XIV saludó a su “querida diócesis de Chiclayo”, que lo había conocido como Robert Prevost.

En el terreno y con “mucho carisma”

“Bienvenido a casa”, dicen los afiches que abundan en los escaparates de los negocios de Chiclayo. En el centro histórico de esta ciudad costera de 600.000 habitantes, su imagen es omnipresente.

El papa siempre les dedica tiempo a los adultos mayores. AFP (SIMONE RISOLUTI/AFP)

“Monseñor Robert”, como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de un obispo cercano a la gente.

“Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil”, dice Jorge Villegas, vicario general de ese obispado que lo conoció de cerca.

El religioso recuerda la “solidaridad” que demostró durante graves inundaciones, sin dudar en calzar botas para acompañar a los afectados.

Durante la pandemia, “él fue el promotor de la construcción de dos plantas de oxígeno para atender a los que habían adquirido el covid”, mientras ese insumo para tratar a los pacientes escaseaba, narra.

Cientos de personas le pidieron la bendición al papa. AFP (SIMONE RISOLUTI/AFP)

Frente a la catedral, la impaciencia crece.

Cyntia López, operadora turística de 53 años, asegura haber recibido la bendición del entonces obispo Prevost en un momento difícil de su vida. “Siempre ha sido muy bueno, muy caritativo con la gente humilde, muy trabajador”, recuerda.

Espera que su llegada también aliente el turismo.

Pahola Rojas, una secretaria de 40 años, lo recuerda como un sacerdote accesible. “Uno lo podía encontrar en la calle, como cualquiera de nosotros, paseando, saludando y conversando”, cuenta. “Generaba mucha confianza” y tenía “mucho carisma”.

León XIV visitó en privado a la capilla San Óscar Romero, que él ayudó a reconstruir. AFP (SIMONE RISOLUTI/AFP)

Además de la misa en las pampas de Pimentel y de reunirse con el clero y estudiantes, León XIV visitó en privado a la capilla San Óscar Romero, que ayudó a reconstruir en uno de los barrios más modestos de Chiclayo.