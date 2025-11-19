El “primer delito en el espacio” da inesperado giro por revelación de esposa de astronauta

El caso que llevó a la astronauta Anne McClain a los titulares internacionales como presunta autora del “primer delito espacial” dio un giro decisivo.

La expareja de la astronauta, Summer Heather Worden, se declaró culpable de haber presentado una denuncia falsa, según confirmó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.

La astronauta Anne McClain fue señalada por un supuesto acceso indebido durante una misión en la Estación Espacial Internacional.

La acusación que dio la vuelta al mundo

Worden había asegurado que McClain accedió ilegalmente a su cuenta bancaria desde la Estación Espacial Internacional, durante una misión realizada en julio de 2019.

El señalamiento provocó una investigación inédita, pues habría supuesto la primera actividad criminal registrada fuera del planeta.

Sin embargo, los fiscales concluyeron que la versión presentada por Worden no coincidía con los registros y que ella misma había permitido el acceso de McClain a la cuenta años antes del supuesto delito.

Lo que reveló la investigación federal

De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por la fiscalía, Worden abrió la cuenta bancaria en 2018 y ambas mantuvieron acceso a ella hasta enero de 2019, cuando Worden cambió las credenciales.

La investigación determinó además que la propia denunciante había compartido desde 2015 sus claves de acceso con McClain, quien utilizó esa información durante su relación y durante la convivencia como pareja casada.

Estas conclusiones llevaron a la fiscalía a establecer que la denuncia carecía de fundamento y que Worden había proporcionado información falsa a las autoridades federales.

Una trayectoria destacada en la NASA

McClain, oficial del Ejército estadounidense y astronauta desde 2013, se encontraba realizando una misión habitual cuando surgió la controversia.

La situación tuvo repercusiones dentro de la NASA, que inició una revisión interna del caso junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

La astronauta recientemente fue comandante de la misión Crew-10 de SpaceX, que se extendió de marzo a agosto y concluyó con su regreso a la Tierra sin contratiempos.

El incidente legal también se entrelazó con el proceso de divorcio de la pareja, iniciado en 2018 y finalizado en 2020, que incluyó disputas por custodia y una acusación de agresión que finalmente fue desestimada.

La astronauta Anne McClain fue señalada por un supuesto acceso indebido durante una misión en la Estación Espacial Internacional.

Consecuencias legales para la denunciante

Tras aceptar responsabilidad por la falsa acusación, Worden —exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea— podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión y una multa que alcanza los 250.000 dólares.

La mujer permanece en libertad mientras el juez determina su sentencia, programada para febrero de 2026.

El caso pone fin a una etapa marcada por acusaciones que afectaron la reputación de McClain y generaron un debate sobre la jurisdicción legal en misiones espaciales.

