El puente más alto del mundo inaugura una cafetería de cristal a 800 metros de altura en China

El puente más alto del mundo, en Guizhou, China, abrió una cafetería de cristal a 800 metros de altura con vista 360 grados. Un destino que une ingeniería, turismo y aventura. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia china de Guizhou, acaba de añadir un atractivo que desafía las alturas: una cafetería de cristal suspendida a 800 metros sobre el nivel del suelo. Bautizada como Interstellar Coffee, abrió sus puertas poco después de la inauguración oficial del puente, realizada el 28 de septiembre, según informó el medio Guizhou Daily Tianyan News.

Ubicada en una de las torres principales del viaducto, la cafetería cuenta con dos pisos y ofrece una vista panorámica de 360 grados gracias a sus paredes totalmente transparentes. El acceso se realiza mediante un ascensor de cristal que alcanza la cima en menos de un minuto, brindando una experiencia visual única del paisaje montañoso que rodea el río Beipan.

LEA MÁS: México enfrenta tragedia por lluvias: 37 muertos y miles de viviendas destruidas

Aventura extrema sobre el vacío

El puente, además de su cafetería, ofrece una pasarela de cristal situada a 580 metros de altura, diseñada para quienes buscan emociones fuertes. Los visitantes más osados pueden, incluso, realizar puenting desde el viaducto, una actividad cuyo costo ronda los R$2250 (aproximadamente ¢210 mil), según medios locales.

Estas atracciones se han convertido en un imán turístico, atrayendo a viajeros de todo el mundo que buscan vivir la adrenalina de estar sobre una de las estructuras más altas del planeta.

Una obra récord que impulsa el transporte en Guizhou

La pasarela de cristal del puente invita a los visitantes a vivir una experiencia extrema sobre el río Beipan. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Más allá de su valor turístico, el Puente del Gran Cañón de Huajiang representa un hito en la ingeniería moderna. Con una longitud total de 1.499 metros, es considerado el puente más largo del mundo construido en una región montañosa, de acuerdo con NBC News.

La estructura conecta dos zonas turísticas de gran importancia en el sur de China, reduciendo los tiempos de viaje de dos horas a solo dos minutos. Su construcción tomó tres años y ocho meses, marcando un antes y un después en la infraestructura regional.

LEA MÁS: ¿Qué provocó el gigantesco atasco de 10 millones de autos en China?

Con la apertura de Interstellar Coffee, el puente combina tecnología, diseño arquitectónico y turismo de altura, consolidándose como uno de los destinos más impresionantes del continente asiático.