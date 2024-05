Él tiene 19 y ella 75 años, llevan dos años casados y aseguran vivir la mejor historia de amor

Un joven, identificado como Giuseppe D’anna, comenzó a presumir a su novia, quien le lleva 56 años, y aunque al principio se pensaba que solo era contenido para redes sociales, resultó ser una sorprendente historia de amor.

Giuseppe D’anna y Milina llevan dos años de casados. Foto: El Tiempo / GDA

Giuseppe, de 19 años, y la señora Milina, de 75, son una pareja italiana que disfruta de su unión como si ambos fueran adolescentes: viajan, van de fiesta, ella se pinta el cabello de colores y llevan dos años casados. La ceremonia de compromiso se llevó a cabo en mayo de 2022 y el video de la propuesta ya reunió más de 80 millones de vistas. “Nuestra promesa”, escribió D’anna en el clip.

Su relación ha sido muy polémica en redes sociales, pues muchos cuestionan al joven: “¿Qué te gustó de ella?”, a lo que él responde: “Su sonrisa, que vale más que 100 millones de euros”.

Otros piensan que sí están juntos, pero se trata de una relación basada en el dinero y ella sería la ‘sugar mommy’ de D’Anna.

“Pese a que me dijeron: ‘Es un amor equivocado’, ella me mostró de qué está hecha la felicidad. Nunca he sentido nada más correcto. El amor no tiene edad y nosotros somos la prueba”, dijeron en otra de sus publicaciones.

Los enamorados comparten en redes sociales todo lo que hacen. Foto: El Tiempo / GDA

Lo cierto es que la pareja ya lleva dos años desde el matrimonio, según ellos, y aún comparten en sus redes sociales cómo va su relación, en las últimas publicaciones se les ve acompañados de una menor de pocos meses de edad, quien sería la sobrina del joven.

Adicional a esto, la mujer de casi 80 años ha disfrutado de parques temáticos, cenas extravagantes, tendencias en TikTok y todo tipo de contenido. Recientemente, también anunciaron que se convertirían en padres, pero sus seguidores sospechan de que la mujer no podría quedar en embarazo por su avanzada edad.