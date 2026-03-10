Internacionales

Elon Musk rompe récord histórico y se consolida como la persona más millonaria del mundo: esta es su fortuna

El empresario Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, alcanzó una cifra histórica en su patrimonio y se consolidó como la persona más rica en la historia

Por Hillary Chinchilla Marín

El empresario tecnológico Elon Musk se convirtió en la persona más rica en la historia, luego de que su patrimonio fuera estimado en 839 mil millones de dólares, una cifra cercana a ₡396,5 billones, según la más reciente lista mundial de multimillonarios publicada por Forbes.De acuerdo con el ranking anual de la revista, el patrimonio del dueño de Tesla, SpaceX y la red social X registró un crecimiento sin precedentes, impulsado principalmente por el aumento del valor de sus empresas.

Según Forbes, la fortuna de Musk creció aproximadamente 500 mil millones de dólares en un año, lo que equivale a unos ₡232 billones adicionales.

Este incremento está ligado al crecimiento de Tesla en los mercados bursátiles y al impulso de SpaceX, empresa que además planea salir a bolsa en 2026, lo que podría aumentar todavía más su patrimonio.

Con esta cifra, Musk se convirtió en la primera persona en superar los 800 mil millones de dólares en fortuna personal.

Los otros multimillonarios del ranking

La lista de Forbes 2026 también revela un aumento histórico en la cantidad de multimillonarios a nivel global.

Este año el ranking incluye 3.428 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares, la cifra más alta desde que se creó esta clasificación en 1987.

En total, las fortunas de estos empresarios suman 20,1 billones de dólares, cerca de ₡9,3 trillones, un aumento frente a los 16,1 billones de dólares registrados en 2025, aproximadamente ₡7,5 trillones.

Según Chase Peterson-Withorn, editor senior de riqueza en Forbes, el crecimiento está relacionado con el auge de los mercados financieros y el impacto económico de la inteligencia artificial.

Detrás de Musk aparecen otros líderes del sector tecnológico que completan el ranking:

Larry Page, Sergey Brin le siguen a Musk (AP Photo/Paul Sakuma, File) (Paul Sakuma/AP)
  • Elon Musk: 839 mil millones de dólares (unos ₡396,5 billones)
  • Larry Page: 257 mil millones (cerca de ₡119 billones)
  • Sergey Brin: 237 mil millones (unos ₡110 billones)
  • Jeff Bezos: 224 mil millones (aproximadamente ₡104 billones)
  • Mark Zuckerberg: 222 mil millones (cerca de ₡103 billones)
