Elon Musk se une al boicot para cancelar Netflix: Charlie Kirk es parte del motivo

Netflix enfrenta una creciente ola de cancelaciones de suscripciones tras la controversia vinculada a su serie animada Dead End: Paranormal Park y a las declaraciones de su creador, Hamish Steele, sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo con un reporte de NDTV World, Steele provocó indignación el mes pasado luego de referirse a Kirk como “nazi” en un mensaje publicado en redes sociales, lo que generó rechazo entre usuarios y abonados de la plataforma.

El comentario que desató la polémica

Usuarios en X compartieron pruebas de que habían cancelado su membresía en protesta contra Netflix.

Cuando el primer ministro británico Kier Starmer expresó condolencias por la muerte de Charlie Kirk, Steele reaccionó con un mensaje que rápidamente se viralizó: “¿Por qué carajos siquiera comentas sobre esto, imbécil? No muestras simpatía por ninguna de las familias masacradas con tus armas, pero un nazi cualquiera recibe un disparo y haces un comunicado público. Eres un maldito y vil desgraciado”.

Aunque Steele limitó posteriormente el acceso a sus publicaciones en X, el debate en torno a su programa continuó. La serie, cancelada en 2023 tras dos temporadas, abordaba las vivencias de Barney, un personaje transgénero, y sus conflictos familiares, lo que ya había generado divisiones entre la audiencia.

Elon Musk se unió a los llamados en redes sociales para cancelar Netflix con un mensaje directo: "Cancel Netflix".

Elon Musk también dijo “Cancel Netflix”

La tensión escaló cuando usuarios en redes sociales empezaron a denunciar que la plataforma impulsaba “contenido pro-trans” y mantenía vínculos con un creador que celebró la muerte de Kirk.

Entre los mensajes que circularon en X, destacó el del empresario Elon Musk, quien publicó: “Cancel Netflix” junto con una captura de pantalla de otro usuario que había anulado su suscripción. Su intervención amplificó el tema y motivó a más personas a sumarse a la campaña.

“Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si emplean a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y además crea contenido que empuja mensajes pro-trans a mis hijos, jamás recibirán un centavo de mi dinero. Así de simple”, escribió otro usuario identificado como Matt Van Swol, ex científico del Departamento de Energía de Estados Unidos.

La muerte de Charlie Kirk, exasesor de Donald Trump, desató reacciones políticas y mediáticas en Estados Unidos.

La muerte de Charlie Kirk y sus repercusiones

Charlie Kirk, exasesor del expresidente Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

Recibió un disparo en el cuello, fue trasladado de urgencia al hospital y sometido a una cirugía de emergencia, pero no logró sobrevivir. El presunto atacante, Tyler Robinson, fue detenido dos días después.

