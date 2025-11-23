En el hospital le diagnosticaron una contractura, pero sufrió un derrame cerebral fatal

Un reciente caso conmocionó a la provincia de Neuquén, Argentina, cuando un hombre que tenía recurrentes dolores de cabeza fue diagnosticado con una contractura y, horas después, murió por un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia se dio a conocer este sábado, cuando su madre expuso el caso y denunció una mala praxis.

La familia de Jonathan Dayán Monsalve demandará por mala praxis. Archivo

Jonathan Dayán Monsalve se acercó el lunes 17 de noviembre al Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendon. El hombre, de 40 años, arribó al centro de salud con intensos dolores de cabeza, mareos y malestar general, explicó su madre Liliana Cid a La Mañana de Neuquén.

Pero ese día no recibió un diagnóstico claro. Jonathan ingresó al Centro de Salud del Parque Industrial. Allí le tomaron la presión y luego lo mandaron a su casa sin más precisiones.

Los síntomas empeoraron con el paso de las horas. Ya en su hogar, la alarma se encendió cuando Jonathan empezó a tener vómitos recurrentes y un mareo mucho más fuerte. Por ello, viajó en colectivo por sus propios medios hasta la guardia del hospital. Allí lo recibieron con una marcada descompensación, le colocaron suero y le realizaron estudios. Le dijeron que tenía una contractura, le indicaron que volviera a su hogar y le recetaron un analgésico para calmar el dolor.

Todo culminó el martes por la tarde. Jonathan continuaba con los síntomas, y a ellos se les sumó una transpiración repentina. Su familia se decidió a llamar entonces a una ambulancia. La madre recordaría más tarde las preguntas del personal de emergencias. Le consultaron repetidas veces si su hijo había consumido drogas o alcohol, algo que ella negó por completo.

Al comprobar su estado de salud, los médicos lo trasladaron de urgencia al hospital, adonde llegó junto a su hermana. Allí ingresó por la zona de emergencias con un diagnóstico de ACV severo. Fue intubado rápidamente, pero ya no había nada más que hacer: Jonathan entró en un estado de coma y murió el miércoles por la tarde.

Su familia pide justicia, y su madre afirmó que la buscará “caiga quien caiga”. También señaló que Jonathan era un hombre sano y que nunca había tenido que someterse a una internación hospitalaria. Reclamó que investiguen lo ocurrido en profundidad.

La Mañana de Neuquén se comunicó con el hospital, pero desde la entidad afirmaron que no había una respuesta oficial sobre lo ocurrido.